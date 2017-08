Após perícias, INSS cancelou 74% dos benefícios do auxílio-doença no Piauí

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelou 74% dos auxílios-doença que foram concedidos para piauienses após a realização de um pente-fino no pagamento dos benefícios, por meio de perícias. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), no Piauí, foram realizadas 2.091 perícias com 1.555 benefícios cancelados.

Ainda de acordo com o órgão, a ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 337 benefícios. Além disso, 382 benefícios foram convertidos em aposentadoria por invalidez, 86 em auxílio-acidente, 16 em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do benefício e 52 pessoas foram encaminhadas para reabilitação profissional.

No Estado, outros 8.117 benefícios de auxílio-doença ainda passarão por revisão. A economia anual estimada até agora é de R$ 26,7 milhões aos cofres públicos, somente com o cancelamento dos benefícios. Em todo país, foram 180 mil benefícios, dos mais de 200 mil revisados, que foram cancelados, o que irá acarretar em uma economia de R$ 2,6 bilhões por ano. Os dados são referentes ao levantamento feito até o dia 14 de julho. Até esta data, foram realizadas 199.981 perícias com 159.964 benefícios cancelados.

O pente-fino no pagamento dos benefícios pagos pelo INSS foram instituídos por meio de medida provisória ainda em 2016. No entanto, haviam sido suspensos porque o Congresso Nacional não aprovou a medida provisória a tempo. No entanto, uma nova Medida Provisória foi editada pelo Governo, que retomou as revisões no início do ano.

Estão sendo convocados os segurados do INSS com menos de 60 anos que recebem a aposentadoria por invalidez e estavam há mais de dois anos sem revisão. Os segurados serão convocados por carta, com aviso de recebimento e terão cinco dias para agendar a perícia via central de atendimento do INSS por meio do telefone 135. A revisão dos benefícios é uma estratégia do Governo Federal para diminuir o rombo nas contas públicas.

Mayara Martins