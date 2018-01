A cada ponto facultativo, lojistas estimam perda de 15% nas vendas

Este ano, os brasileiros terão folgas a mais durante a semana, pois os feriados cairão, em sua maioria, em segundas, quintas ou sextas-feiras. São 14 datas comemorativas ao longo do ano em nível nacional e, em Teresina e no Piauí, são cerca de três datas a mais, entre feriados municipais e estaduais.

Além disso, a maior parte dos chamados feriadões será no segundo semestre do ano. O Dia do Piauí (19 de outubro) cairá numa sexta-feira; já o Aniversário de Teresina (16 de agosto) será numa quinta-feira e o Dia de Imaculada Conceição (8 de dezembro) será celebrado em um sábado.

Enquanto a população comemora a folga, os comerciantes estão preocupados. De acordo com Tertulino Passos, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindilojas/PI), o que prejudica o comércio é a decretação de pontos facultativos no dia seguinte ao feriado, o que reduz em 30% a movimentação das lojas e corresponde a 15% de perda nas vendas.

Por conta disso, o comércio investe em medidas para tentar atrair os clientes e compensar o período em que as lojas ficarão fechadas, através, por exemplo, de parcelamentos em diversas vezes e promoções. Segundo o presidente do Sindilojas/PI, em 2017, estas medidas surtiram efeitos positivos.



Calendário de 2018, com todos os feriados nacionais, locais e pontos facultativos. Fonte: Jornal ODIA

Negociações

Para 2018, a intenção dos lojistas é fazer acordo coletivo com o Sindicato dos Comerciários para mudar a data de comemoração dos feriados, além de dialogar com o Governo para tentar impedir os pontos facultativos. “Por exemplo, você tem feriado quarta-feira, porque não o comemora sábado ou segunda? Os efeitos da comemoração na segunda não são tanto como o da quarta. Isso é permitido pela nova lei trabalhista e vamos tentar realizar esse trabalho junto ao sindicato e ao governo”, explica Tertulino.

Turismo fatura com feriadões

Por outro lado, o setor de turismo se beneficia com o grande número de feriados prolongados e pontos facultativos, uma vez que as pessoas aproveitam os períodos a mais de folga para viajar. A agente de viagens e guia de turismo, Maria Ivonete dos Santos, conta que as agências já começaram a preparar programações específicas para os feriadões deste ano.

Segundo ela, os destinos mais procurados para feriados prolongados, além das praias nordestinas, são a Serra Gaúcha e locais com turismo religioso. Hotéis com boa localização e passagens aéreas mais baratas são algumas das vantagens para quem se prepara com antecedência para viajar.

“Quem vai viajar em setembro, outubro ou novembro, já deve estar adquirindo o pacote em março. Quando faz com antecedência, tudo fica mais em conta”, explica Maria Ivonete.

Virgiane PassosLetícia Santos