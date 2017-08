79% das empresas criadas até maio foram MEIs, diz Serasa Experian

Nos cinco primeiros meses deste ano, os microempreendimentos individuais (MEIs) foram responsáveis por 79% do total de novos negócios. Foram 753.344 empreendimentos dessa natureza jurídica frente a um total de 955.368 novas empresas. Ambos os números são recordes para o período. As informações são da Serasa Experian.

O aumento mostra que os brasileiros estão apostando no empreendedorismo para driblar a falta de vagas no mercado de trabalho, de acordo com a entidade.

O número de novas MEIs é recorde para o mês de maio desde 2010, quando o indicador passou a ser feito pela Serasa Experian. Foram 166.831 contra 143.007 nascimentos registrados em maio de 2016 - alta de 16,7%. Desde maio de 2010, o crescimento dos MEIs é praticamente constante e impulsiona o aumento geral no número de empresas no país, segundo a Serasa.

“O desemprego catalisa a criação de novas empresas”, diz o vice-presidente de Pessoa Jurídica da Serasa Experian, Victor Loyola. “A tendência é que, com a retomada da economia e o surgimento de novas vagas no mercado formal, o número de nascimentos de MEIs sofra um decréscimo”, prevê.

Em maio, as Sociedades Limitadas registraram a criação de 16.073 unidades ou 7,7% do total de novos negócios.

Por setores e regiões

Das 209.150 novas empresas surgidas em maio, 132.234 era de serviços, o equivalente a 63,2% do total. Em seguida, 59.552 empresas comerciais (28,5% do total) e, no setor industrial, foram abertas 16.846 empresas (8,1% do total) no mês.

Nos últimos sete anos houve um crescimento constante na participação das empresas de serviços no total de empresas que nascem no país, passando de 52,5% (maio de 2010) para 63,2% (maio de 2017).

Por outro lado, a participação do setor comercial de empresas que surgem no país tem recuado (de 35,6%, em maio de 2010, para 28,5% no mesmo período de 2017). Já a participação das novas empresas industriais se mantém estável.

O Sudeste segue liderando o ranking de nascimento de empresas, com 107.134 novos negócios abertos em maio ou 51,2% do total. A Região Sul ocupou a segunda posição, com 17,4% (36.401 empresas). O Nordeste ficou em terceiro lugar, com participação de 16,9% e 35.298 novas empresas.

A região Norte foi a que registrou maior alta no número de nascimentos (24%) na comparação entre maio/2017 e maio/2016. A região Centro-Oeste teve crescimento de 22,1% no período, seguido pela região Sul, que apresentou alta de 20,6%.

Entre os estados, em maio, São Paulo foi responsável por 27,6% dos novos empreendimentos, totalizando 57.644. Em seguida, o estado com maior número de novas empresas é Minas Gerais, com 22.871 nascimentos, 10,9% do total. A terceira posição no ranking nacional de nascimentos em ficou com o Rio de Janeiro, com 21.568 novos empreendimentos, 10,3% do total.

