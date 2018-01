Inscrições para o Corso iniciam nesta terça (02); veja regras

O ano de 2018 está começando e trazendo com ele a expectativa para a realização do maior evento de pré-carnaval do Piauí: o Corso do Zé Pereira. As inscrições já começam nesta terça-feira (02), na sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. A premiação deste ano será diferente. Ao todo, serão R$ 40 mil em prêmios para quatro vencedores.

Como em todos os anos, o desfile segue um regulamento, com o principal objetivo de garantir a segurança para todos os foliões. Só poderão participar caminhões fabricados a partir do ano de 1985. Serão permitidos caminhões de um eixo e dois eixos com comprimento máximo de 14 metros, e do tipo bitrem com até 20 metros de comprimento. Também poderão participar mini trios, porém, o som que eles emitirem não poderá ultrapassar os 50 decibéis. Todos deverão ter altura máxima de 4,20 metros. O uso de reboque só será permitido para transporte de gerador de energia.

O evento acontecerá no dia 03 de fevereiro, a partir das 17h. Porém, os caminhões poderão ser posicionados na avenida Marechal Castelo Branco a partir das 22h do dia 02. Eles deverão ser estacionados do lado da ciclovia, no sentido sul/norte, na altura da Câmara Municipal seguindo até o trecho da Ponte da Primavera.

As inscrições começam nesta terça-feira (02) e seguirão até o dia 31 de janeiro. Os interessados devem ir até a sede da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, das 7h às 13h, portando documento do veículo, RG e CNH do motorista que vai conduzir o caminhão, além do RG do responsável pela inscrição e 10kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições beneficentes de Teresina.

A Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves, responsável pela organização do evento, fica localizada na Rua Félix Pacheco, 1430, centro. As dúvidas poder ser tiradas pelo telefone (86) 3215-7815.

Da redação