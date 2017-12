Brasil enfrenta Suíça, Costa Rica e Sérvia na Copa do Mundo; veja tabela

O Brasil estreia na Copa da Rússia contra a Suíça, em 17 de junho de 2018, às 15h (de Brasília), em Rostov-do-Don. Costa Rica e Sérvia completam o grupo do time de Tite. A primeira partida do Mundial será Rússia e Arábia Saudita do dia 14 de junho, às 12h (de Brasília), em Moscou.



O ex-jogador Nikita Simonyan sorteia o Brasil no Grupo E (Folhapress)



A seleção brasileira não atuará em Sochi durante toda a Copa do Mundo, ainda que avance até a final. A cidade à beira do Mar Negro foi escolhida como base pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A equipe ficará hospedada em um resort cinco estrelas.

Na primeira fase, o equipe de Tite atuará nas cidades de Rostov-do-Don, contra a Suíça, São Petersburgo, com a Costa Rica, e Moscou, diante da Sérvia.

Se a CBF mantiver o planejamento de a seleção sempre retornar à sua base entre os jogos, o Brasil viajará aproximadamente 7.376 quilômetros, somando deslocamentos aéreos entre ida e volta. Caso passe em primeiro de sua chave, o Brasil jogará nas seguintes cidades até a final: Samara, Kazan, São Petersburgo e Moscou.

Se for segundo, o caminho até a decisão passará por São Petersburgo, Samara, Moscou e Moscou.

Confira a tabela do Brasil na 1ª fase:

17/6, às 15h - Brasil x Suíça (Rostov-do Don)

22/6, às 9h - Brasil x Costa Rica (São Petersburgo)

27/6, às 15 - Brasil x Sérvia (Moscou, Estádio Spartak)

Veja como ficaram os grupos:

GRUPO A

Rússia

Arábia Saudita

Egito

Uruguai GRUPO B

Portugal

Espanha

Marrocos

Irã GRUPO C

França

Austrália

Peru

Dinamarca GRUPO D

Argentina

Islândia

Croácia

Nigéria GRUPO E

Brasil

Suíça

Costa Rica

Sérvia GRUPO F

Alemanha

México

Suécia

Coreia do Sul GRUPO G

Bélgica

Panamá

Tunísia

Inglaterra GRUPO H

Polônia

Senegal

Colômbia

Japão

