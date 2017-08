NUCEPE divulga resultado do concurso da Polícia Militar nesta terça

O resultado do concurso da Polícia Militar do Piauí será divulgado hoje (25), às 11 horas da manhã, em ato na Reitoria da Universidade Estadual do Piauí, com a presença do reitor Nouga Cardoso, do presidente do Nucepe, banca da universidade estadual responsável pelo concurso, professor doutor Pedro Soares e do comandante da PMPI, Coronel Carlos Augusto.

A prova objetiva do certame foi aplicada no último dia 9 de julho. O concurso oferta 400 vagas em vários municípios e deve repor os quadros da PM/PI, defasado pela transferência de muitos policiais para a reserva remunerada. Os aprovados devem iniciar o curso de formação ainda neste ano, e não mais apenas em 2018.

O cronograma está sendo encurtado a pedido da direção da PM para que os aprovados possam começar a trabalhar antes do previsto. Com as novas datas, o resultado final do certame será divulgado no dia 8 de novembro, o que estava previsto anteriormente para o dia 22 de dezembro.



A segunda etapa do concurso, que compreende os exames médicos, está prevista para acontecer entre os dias 8 e 14 de agosto próximo. Já o exame psicológico ocorrerá em 24 de setembro.

UespiNayara Felizardo