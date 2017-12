Nando Reis discorda de gabaritos em prova que usou sua música

O cantor e compositor Nando Reis discordou das alternativas apontadas como corretas em um concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que usou como tema a sua letra da música "Vou te encontrar". Procurado por um fã que prestou o concurso, ele deu interpretações diferentes daquelas apontadas pela banca.

A prova foi realizada no domingo (10). A música, cantada por Paulo Miklos, foi base para todas as 20 questões da área de língua portuguesa na prova objetiva.

Em uma das questões, de número 17, o exame perguntou: "Em “Vivo, como você quer”, a alternativa que contém o significado mais adequado para a palavra destacada é: A) perdurar, B) aproveitar a vida, C) comportar-se em vida, D) sustentar-se, E) morar".

De acordo com o gabarito, a resposta correta é A. Para o cantor, a correta seria a letra D, "embora ache que o verso só poderia ser analisado dentro do contexto da estrofe".

Já a questão de número oito perguntava: "Em “Vou te encontrar… vou te encontrar”, o emprego das reticências indica: A) pausa, B) segurança, C) hesitação, D) certeza, E) reflexão".

De acordo com o gabarito oficial, a resposta correta é a letra C. Para o cantor, a alternativa correta é a letra D. "As reticências NÃO existem na versão original", escreveu Nando. O fã termina a troca de mensagens agradecendo e diz que irá recorrer.

Procurada pelo G1, a UFRJ afirmou que está checando junto à organizadora do concurso os detalhes sobre a aplicação da prova e eventuais considerações após o pronunciamento do cantor.

G1