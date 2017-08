Ministério autorizará concurso para fiscais agropecuários e veterinários

O Ministério do Planejamento informou nesta terça-feira (18) que anunciará nos próximos dias a abertura de 300 vagas permanentes para analistas fiscais federais agropecuários e outras 300 vagas temporárias para médicos veterinários e outras funções.

Em março, o Ministério da Agricultura anunciou o afastamento de 33 servidores da pasta após a deflagração da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que investigou o envolvimento de fiscais em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos.

Já em maio, a Polícia Federal deflagrou em quatro estados e no Distrito Federal, uma operação para desarticular um esquema de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura e empresas do setor agropecuário fiscalizadas pela pasta.

"Tem aparentemente 200 pessoas [fiscais do Ministério da Agricultura] envolvidas em fraudes. Vai ter que afastar essas 200 pessoas. Vou autorizar 300 novos fiscais", declarou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, em entrevista ao G1.

A realização de concurso para contratação de novos servidores também é uma reivindicação de sindicato ligado aos auditores fiscais federais agropecuários.

G1Alexandro Martello