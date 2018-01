IFPI divulga gabarito do Exame Classificatório 2018.1

O Instituto Federal do Piauí divulga o gabarito oficial da prova do Exame Classificatório 2018.1, realizada neste domingo, 7, em diversos municípios do estado.

IFPI oferece 3.785 vagas em diversos cursos técnicos

Os candidatos interessados podem entrar com recursos nos protocolos gerais dos campi no interior, conforme listado no edital, ou, para os candidatos de Teresina, no protocolo geral do campus Teresina Central durante horário de expediente do setor, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2018.

O resultado dos recursos e o gabarito definitivo serão divulgados no site do IFPI, no dia 12 de janeiro de 2018.

O resultado final será divulgado no dia 25 de janeiro, no site do IFPI e portarias dos campi.

Confira o gabarito.



Mais de 13 mil candidatos inscreveram-se na seleção para 3.785 vagas em diversos cursos técnicos ofertados em 20 campi da instituição, e cerca de 11 mil compareceram às provas.

Os cursos mais concorridos nesta edição do Exame são Informática/Manhã e Análises Clínicas/Tarde, ambos do Campus Teresina Central, e Meio Ambiente/Tarde, do Campus Floriano.



