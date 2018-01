Governo determina que secretarias reavaliem concursos em andamento

Por conta das dificuldades financeiras alegadas pelo governo do Estado e por estar no limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Secretaria de Administração está reavaliando os concursos em andamento, para saber sobre o real impacto destes certames no orçamento estadual.



O Secretário de Planejamento Antônio Neto negou que o governador Wellington Dias (PT) tivesse determinando o cancelamento ou suspensão dos concursos, mas afirmou que eles estão passando por uma análise técnica. O documento será entregue ao governador para avaliação e decisão sobre continuidade dos processos.

“Os concursos que estão em andamento estão sob análise da Secretaria de Administração, para fazer o levantamento e levar para o governador, para ele, juntamente com os órgãos, avaliarem. Mas não foi colocado essa decisão de suspender, nem foi colocado em pauta. O que há é um estudo, uma análise, uma avaliação, para a gente ter o cuidado de fazer isso, de obedecer as questões legais”, explicou Antônio Neto.

O Secretário lembrou que o Estado não poderá, até o mês de maio, realizar novos concursos e nem convocar aprovados em certames anteriores para assumires os cargos. “O que nós podemos fazer é não chamar concursado este ano por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não há impedimento para realização desses concursos”, pontuou.

Entre os concursos em andamento estão o do Corpo de Bombeiro Militar, para professor efetivo da UESPI, para Polícia Militar, para Agente Penitenciário e um para preenchimentos de vagas na Secretária de Saúde.

A reportagem de O DIA entrou em contato com a Secretaria de Administração por meio da assessoria de imprensa, mas até o momento não obtivemos resposta.

Ithyara Borges