Governo antecipa cronograma de concurso dos policias militares

A Secretaria de Administração e Previdência (SeadPrev), juntamente com a Polícia Militar do Piauí alterou o cronograma do concurso de admissão de novos policiais militares. Com as novas datas, o resultado final do certame será divulgado no dia 8 de novembro, o que estava previsto anteriormente para o dia 22 de dezembro. A medida foi divulgada nesta sexta-feira (21) no Diário Oficial e visa substituir o efetivo que irá se aposentar.



Dividido em cinco etapas, a antecipação do resultado altera a maioria das datas. A realização dos exames médicos e odontológicos serão entre os dias 8 e 14 de agosto, o que antes estava previsto para 14 e 17. Já o exame psicológico ocorrerá em 24 de setembro. A investigação social, a última etapa do concurso, passou para outro, dos dias 17 a 23. A realização do teste de aptidão ganhou mais três dias,

Além disso, a portaria ainda altera o item que corresponde ao teste de aptidão físico, acrescentando mais dois dias nesta etapa para “esclarecer o processamento de aplicação do teste”. O teste, que equivale a 3ª etapa do concurso, terá início em 28 de agosto e segue até 3 de setembro.

Com as alterações, os aprovados devem iniciar o curso de formação ainda neste ano, e não mais apenas em 2018. Ainda segundo a portaria, os demais artigos do Edital mantém-se inalterados.

Nayara FelizardoLetícia Santos