Divulgada lista de aprovados da 1ª etapa do concurso do Corpo de Bombeiros

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) da Universidade Estadual do Piauí divulgou na manhã desta quinta-feira (21) a relação com os nomes dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí. Os aprovados já estão convocados para a segunda etapa, e devem entregar os exames médicos e odontológicos exigidos pela banca, entre os dias 8 e 10 de janeiro de 2018

A primeira fase do certame incluiu a prova escrita objetiva e a redação.

Vencimentos iniciais de soldado do Corpo de Bombeiros são de R$ 3.100 (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Veja a relação de classificados.



“É importante que os candidatos aprovados nesta primeira fase se apressem para realizar os exames médicos e também que se preparem para os testes de aptidão física, que, no caso deste certame, incluem uma prova de natação”, adverte o presidente do Nucepe, Pedro Soares Júnior.

O concurso para ingresso no Corpo de Bombeiros do Piauí oferece 100 vagas para candidatos do sexo masculino e mais dez vagas para candidatas do sexo feminino, e o vencimento inicial é de R$ 3.100. Mais de cinco mil candidatos inscreveram-se no certame.

Os candidatos cujos nomes constam da relação divulgada ainda terão que se submeter a outras quatro etapas do certame para garantir a vaga: exame de saúde (médico e odontológico), teste de aptidão física, exame psicológico e investigação social do candidato. O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado até o dia 26 de abril de 2018.

O resultado da primeira etapa do certame está disponível no site do Nucepe.

Cícero Portela