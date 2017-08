Concursos e testes seletivos oferecem 83 vagas no Piauí, veja salários

Três municípios do Piauí estão com vagas abertas para concurso público ou processo seletivo. A diferença entre as duas formas de seleção é que o concurso garante um cargo efetivo e o processo seletivo é temporário. Ao todo, são ofertadas 83 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que vão de R$ 937,00 a R$ 10 mil.



No município de Piracuruca, o concurso público é para preencher 33 vagas, mas os salários não são atrativos. Os profissionais de nível superior, como assistente social, biomédico, farmacêutico bioquímico, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, dentista, veterinário, bibliotecário, educador físico e professor ensino fundamental vão ganhar entre R$ 1.060 e R$ 1.149. Já para os candidatos de nível médio e técnico há vagas para agente de endemias, agente de trânsito e auxiliar de consultório dentário, com salário de R$ 937,00.

As inscrições já começaram e ficam abertas até o dia 11 de agosto. Todos os candidatos passarão por provas objetivas, que serão aplicadas no dia 3 de setembro de 2017. Veja o edital.

No município de São Francisco de Assis do Piauí, o processo seletivo simplificado disponibilizou 33 vagas. De nível fundamental, a oportunidade é para recepcionista, com salário de R$ 937. De nível médio serão contratados professores, técnico em enfermagem e auxiliar de Saúde Bucal. Os salários variam de R$ 950 a R$ 1.015,48. Para nível superior, as vagas são destinadas a médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, professores e educadores físicos. Os salários oferecidos vão de R$ 1.015,48 a R$ 10 mil

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de julho de 2017. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 10 de setembro de 2017. Veja o edital.

O terceiro município que abriu vagas para seleção foi Floresta do Piauí, com a finalidade de preencher 17 vagas. As oportunidades são para os cargos de motorista; agente de combate às endemias epidemiológicas; técnico de enfermagem; assistente social; nutricionista; fisioterapeuta; psicólogo; fonoaudiólogo; médico; dentista e arquiteto. Os salários variam de R$ 937 a R$ 9 mil

As inscrições começaram no dia 20 de julho e vão até 7 de agosto. A prova será aplicada no dia 20 de agosto. Veja edital.

