Concurso com vagas para o Pi, tem salário de R$6.710,58

O Ministério da Fazenda lançou o edital do processo seletivo de 300 vagas para veterinário temporário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O salário é de R$ 6.710,58. As inscrições serão realizadas apenas via internet, a partir de hoje (14/08) até as 23h:59min do dia 20/08, de acordo com horário de Brasília.



A prova objetiva será aplicada dia 17/09/2017, nas cidades de Teresina, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, São Luís e São Paulo.

A inscrição tem a taxa de R$100,00. Os interessados devem acessar o site www.esaf.fazenda.gov.br para se inscrever. O processo seletivo simplificado terá validade de um ano e poderá ser prorrogado até o total de dois anos. O resultado final do exame deverá ser divulgado até dia 06/11/2017.

Da redação