Proximidade do carnaval leva teresinenses a intensificarem treinamentos

Faltando um mês para uma das datas mais esperadas do ano, o carnaval, muitas pessoas estão correndo contra o tempo para conseguirem ficar com o corpo em forma e deixá-lo mais em evidência. Isto faz com que aumente o fluxo de clientes nas academias e a quantidade de tempo dedicado aos treinos. A educadora física Lícia Neiva conta que muitos alunos, visando esta época do ano, iniciam os treinos com antecedência, exatamente para conseguirem resultados mais satisfatórios.

Ela destaca que a procura das pessoas pela academia acontece devido tanto às festas de final de ano, quando as pessoas exageram, como pensando no carnaval e nas roupas mais justas. “Nesta época, aumenta a procura por exercícios, tanto para se livrar dos excessos do final de ano como para dar uma turbinada para o carnaval. Nesses 30 dias que temos, é possível melhorar o corpo e a cabeça com exercícios e conseguir se divertir melhor. Muitas pessoas já estão se preocupando com o biquíni e a sunga que vão usar na praia e até com o desgaste físico de ficar atrás dos blocos”, cita.

Visando carnaval, muitos iniciam os treinos com antecedência. (Foto: Arquivo O Dia)

A profissional destaca que, quando já se tem um condicionamento prévio, é mais fácil intensificar o treinamento e conseguir obter resultados mais rápidos. Contudo, se não há esse preparo antecipado, não será possível alcançar o objetivo desejado realizando exercícios em apenas um mês. “As alterações fisiológicas, consequentes do exercício, precisam de mais tempo para serem percebidas em nível estético. Quem ainda não treina poderá conseguir mais disposição e condicionamento futuro. E para ter um resultado satisfatório, precisa associar exercício físico e uma boa alimentação, e isso também precisa de tempo para que o corpo sofra essa transformação”, acrescenta a educadora.

Além dos exercícios, Lícia recomenda atividades como a dança, que é excelente para dar mais disposição e condicionamento físico e cardiorrespiratório para o folião. A dança é um exercício completo e, dependendo da coreografia e intensidade, envolve até força. “A dança exige o corpo como um todo e, com certeza, a pessoa terá bons resultados. Com um mês de antecedência, a pessoa terá mais uma mudança no sentido de vigor, ficando mais feliz e, claro, aprendendo as coreografais que serão hit no carnaval. Mas, para ter respostas mais intensas, é necessário um tempo maior”, pontua Lícia Neiva.



Pensando no carnaval 2019

E não é porque o carnaval deste ano já está em cima que não dá para ficar com o corpo em forma para a folia de momo de 2019. Elizângela Damásio, de 33 anos, frequenta a academia há apenas oito meses. Ela conta que decidiu retornar as atividades física após dar à luz ao seu filho e tem como meta as festas de carnaval do próximo ano.

Elizângela Damásio, de 33 anos, frequenta a academia há apenas oito meses. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Não tenho como me preparar para o carnaval deste ano porque falta apenas um mês, então eu já vou me preparando agora, mantendo a forma e, quando chegar lá, eu já estarei com o corpo do jeito que quero. Eu estou com o corpo legal, mas ainda não está do jeito que quero, que é com mais definição e massa muscular, além do bem-estar físico”, fala.

Elizângela Damásio conta que tem intensificado os treinos e mudou também a alimentação, como forma de melhorar os resultados. Os treinos, que antes tinham duração de 40 minutos, agora chegam até uma hora e meia, alternados com musculação e aeróbico. Eu tenho visto resultado e estou conseguindo o que quero. Agora é manter o foco até o próximo ano e e curtir o carnaval”, finaliza.



Alimentação ajuda a perder medidas

Associado com atividade física, é importante também que as pessoas façam uma mudança na sua alimentação, podendo esse ser um bom aliado. Segundo a nutricionista Juliana Furtado, infelizmente, não dá tempo das pessoas mudarem o corpo em um espaço de tempo tão curto; porém, esse pode ser um começo para iniciar um processo de reeducação alimentar.

“Com essa mudança na alimentação, a pessoa vai ter mais energia, disposição e até vitalidade de uma forma geral para poder brincar no carnaval. O excesso de peso não caracteriza somente a questão da forma física, mas também acarreta uma série de fatores que prejudicam, como a indisposição, cansaço, falta de fôlego, entre outros”, explica.

Alimentação ajuda a perder medidas. (Foto: Arquivo O Dia)



A especialista pontua que essa reeducação alimentar deve começar com retirada de fritura, alimentos industrializados e processados, como salgadinhos e biscoitos, e introduzir mais fibras, como frutas, verduras e legumes, e gorduras boas. Com essa reeducação, é possível sentir mudanças com apenas um mês e, consequentemente, perder alguns quilos.

“Não é muito, mas pode dar uma diferença nas medidas do quadril e cintura, ou seja, será possível sentir uma diferença quando a pessoa vestir a roupa ou a mulher usar um biquíni. Não será como a pessoa tanto deseja, mas já será um começo, e manter para, no carnaval do próximo ano, ficar com esse corpo desejado”, incentiva.

A nutricionista Juliana Furtado enfatiza que as comidas caseiras são as mais recomendadas, pois são alimentos com uma carga de nutrientes consideráveis, garantindo a nutrição adequada para o indivíduo. Então, antes de cair na folia, a especialista recomenda que o folião faça uma boa refeição e evite consumir alimentos que estejam sendo vendidos nas ruas, devido a diversos fatores.

“A pessoa não tem como saber como aquele alimento estava armazenado e se não estiver 100% seguro, tem aquela questão dos microrganismos, que podem se proliferar. O ideal é comer antes de sair e alimentos energéticos, que deem mais força e energia para a pessoa aguentar a folia, ricos em carboidratos, como frutas, cereais integrais”, acrescenta.



Além da estética, jovens buscam saúde

A estudante Isadora Borges, de 18 anos, está correndo para conseguir ficar com o corpo em forma antes do carnaval. Ela confessa que tem intensificado os treinos neste mês de janeiro, exatamente para eliminar os exageros das festas de final de ano. Ela, que costumava frequentar a academia três vezes na semana, com duração de até 40 minutos, agora treina cerca de uma hora e meia todos os dias.

“Eu estou turbinando meu treino, acordando mais cedo para treinar. O esforço vale à pena porque é uma época que a gente vai para a praia e fica praticamente o dia inteiro de biquíni ou ainda usa um short mais curto ou uma fantasia. E eu treino não somente pela estética, mas pela saúde, porque a gente fica muito tempo parado e acaba ficando sedentário”, fala.

Além da estética, jovens buscam saúde. (Foto: Arquivo O Dia)



A jovem enfatiza ainda que é preciso aproveitar o período das férias para praticar atividade física, já que a rotina é menos intensa. Isadora Borges pratica atividade física como hobby e como forma de controlar a ansiedade. Para ela, frequentar a academia não é nenhum sacrifício. “E eu ainda aproveito os finais de semana para correr na Avenida Raul Lopes. Para mim, não é algo forçado, é por prazer. E com a chegada do carnaval, eu estou correndo atrás do prejuízo e acho que vou conseguir o que quero, que é usar meu biquíni”, brinca a estudante.



Bebida alcoólica deve ser ingerida sem exagero



A nutricionista Juliana Furtado salienta que o ideal é estar bem alimentado antes de ingerir bebida alcoólica, além de alternar com a ingestão de água. “Entre uma bebida e outra, a pessoa deve ingerir água, pois isso dá tempo para o organismo ir metabolizando. O recomendado é uma cerveja por hora, só que as pessoas bebem mais. Se a pessoa beber mais espaçadamente, dará tempo do corpo eliminar e não terá tantos prejuízos”, fala.

Além de beber mais devagar e alternando com água, a nutricionista explica que ingestão de alimento evita que a pessoa tenha hipoglicemia e passe mal durante a folia. Ela lembra que ingerir bebida alcoólica não significa que a pessoa está hidratada, pelo contrário, faz com que a eliminação de líquido seja mais rápida.

“Isto acontece por conta da inibição de alguns hormônios, que seguram a urina. A eliminação ocorre com mais frequência do que se a pessoa estivesse bebendo água ou algo sem álcool”, finaliza.



Aumenta procura por procedimentos que reduzem medidas e celulites



Um dos maiores vilões, para as mulheres, é a celulite. Aqueles buraquinhos que deixam a pele com aspecto ondulado e granulado, normalmente vistos no quadril, coxas e bumbum, são resultado do acúmulo de gordura embaixo da pele. Com a proximidade do carnaval, muitas clínicas de estética estão sendo bastante procuradas, principalmente por quem quer curtir a folia de momo com o corpo lisinho e sem marcas.

Com a proximidade do carnaval, muitas clínicas de estética estão sendo bastante procuradas. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Segundo Fátima Sousa, proprietária de uma clínica estética na zona Leste de Teresina, as piauienses são muito vaidosas e, apesar de ser uma cidade que não tem praia, elas gostam de estar com o corpo em forma. Por isso, um dos procedimentos mais procurados é o Vela Shape II, que auxilia na queima de gordura localizada e elimina celulites. “As mulheres cultuam o corpo e o cabelo, e cuidar do corpo remete à saúde. Todas as mulheres têm celulite, que além de não ser bonito esteticamente, ainda incomoda quando está em um grau mais avançado, chegando a dor. Então, nessa época do ano, pró- xima ao carnaval, as pessoas já querem dar um secada no corpo e buscam procedimentos que ajudem a reduzir essas medidas”, fala.

Para conseguir reduzir as medidas através de procedimentos estéticos, Fátima Sousa salienta que é preciso fazer um cronograma que atinja os objetivos desejados. A procura tem sido tanta que a agenda para os métodos chega a ficar quase lotada. “É importante observar o tipo de procedimento que é feito, porque uma massagem feita de forma errada pode deixar manchas roxas, ou uma drenagem que não resolva sua necessidade. Existe procedimento próprio para tirar a celulite e as pessoas estão agendando para fazer esse tratamento porque realmente funciona em poucas sessões”, frisa.

Fátima enfatiza ainda que para eliminar gordura localizada e abdômen acentuado, a criolipólise traz excelentes resultados. Esse tratamento consiste em congelar a gordura e fazer uma quebra da região desejada. Os resultados são rápidos, indolores e não é um procedimento invasivo. “É importante associar um tratamento com o outro. E ainda dá tempo para ficar com o corpo em dia mesmo faltando um mês para o carnaval. Mas também precisa mudar a alimentação, evitar enlatados e sódio em excesso, além de fazer atividade física. A celulite é um desafio a ser tratado, mas se a pessoa fizer o procedimento três vezes na semana e uma manutenção, ela consegue ter bons resultados”, pontua.



Pacotes de viagem são atrativos para foliões

Se pular carnaval já é divertido, curtir com os amigos é ainda melhor, principalmente se for em uma das festas mais conhecidas do Brasil: o carnaval de Olinda. Pensando nisso, um grupo de amigos decidiu criar uma agência de viagem, com pacote para Pernambuco, a terra do frevo. A advogada Patrícia Alencar e mais dois amigos montaram um roteiro para os amantes do carnaval e com preços bastante acessíveis. Ela conta que a empresa surgiu de uma brincadeira.

“Exatamente por gostarmos de carnaval e vermos que as empresas sempre ofereciam os mesmos serviços decidimos ofertar algo diferente”, fala. A proposta teve tanta procura que restaram poucas unidades e, segundo Patrícia Alencar, o preço acessível e as facilidades de pagamento favoreceram a boa venda. “Estamos oferecendo um dos melhores carnavais do Brasil, que é de Recife e Olinda, e a um preço acessível”, enfatiza.

Patrícia conta que a procura maior tem sido por grupo de amigos e casais, que buscam diversão e preços baixos. Ela explica que, por Recife e Olinda terem carnavais de rua, o custo com manutenção acaba sendo mais em conta, diferente do carnaval no litoral piauiense, por exemplo. “O carnaval daqui é muito elitizado, os custos para quem quer um open bar, por exemplo, é muito mais caro no Piauí do que em outros lugares. Sem falar que boa parte das pessoas de Teresina vão para o mesmo lugar, então acaba sempre ficando com o mesmo grupo”, frisa.

Carnaval de Recife e Olinda tem o custo mais em conta. (Foto: Vinicius Rodrigues/Pref.Olinda)



O fator econômico também foi levando em conta na hora de montar o pacote. Segundo a advogada, outros roteiros foram cogitados, mas pensando no cliente, optaram por um destino mais acessível, mesmo para quem não se planejou com antecedência. “A média de custo da viagem, com alimentação e outras coisas, fica em torno de R$ 600, além do hotel ser muito bom, com translado para os locais de folia, e várias atrações confirmadas e tudo de graça, além de um passeio para Porto de Galinhas. Aqui no nosso litoral, o carnaval é privado e o valor é altíssimo”, enfatiza Patrícia.



“Estamos procurando um lugar para passar minha lua de mel”



A viagem para passar o curtir o carnaval de Recife veio em boa hora para a radialista Maria Elvira Raulino, que estava à procura de um local para passar a lua de mel com seu esposo. “Não queríamos o carnaval como lua de mel, mas surgiu o convite de comprar esse pacote, como gostamos do serviço e do preço, decidimos fechar”, conta.

O planejamento começou com bastante antecedência, permitindo que o casal pudesse quitar a dívida e viajar sem débitos. E para não irem totalmente sozinhos, a radialista convidou um casal de amigos, que também aceitou curtir o carnaval de Recife. Para ela, planejamento é fundamental, principalmente para ter controle do quanto será gasto.

“Temos que saber o quanto estamos dispostos a gastar para não se endividar e o melhor é viajar com a viagem já estando toda paga para curtir sem a preocupação de voltar e ainda tá pagando. Essa era a nossa preocupação de viajar, já com tudo pago”, explica.



Isabela Lopes