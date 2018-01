Unimed aumenta em quase 20% o número de clientes em 2017

A Unimed Teresina divulgou nesta sexta-feira (5) seu balanço comercial do ano de 2017, comemorando um saldo positivo de 13.768 clientes, em comparação com 2016 - já considerada a diferença entre os que contrataram o plano e os que deixaram.

Em 2016 a Unimed Teresina tinha 76.962 beneficiários, e encerrou 2017 com 90.730, registrando um crescimento de 17,8% mesmo num ano marcado pela continuidade da crise econômica no país.

O médico Emmanuel Augusto Fontes, presidente da Unimed Teresina, considera que o resultado positivo reflete o momento de reorganização funcional por que passa a empresa.

Em 2017, o plano superou as vendas para pessoas físicas em nove dos doze meses, na comparação com o ano anterior - com exceção de abril, junho e novembro.

E o resultado foi ainda melhor nas vendas para pessoas jurídicas, que tiveram desempenhos superiores em dez meses de 2017, na comparação com 2016 (exceto janeiro e abril).

Para Emmanuel Fontes, o progresso obtido pela Unimed comprova que a gerência comercial da empresa conseguiu superar "as previsões catastróficas anunciadas de forma irresponsável", e que acabam influenciando negativamente os clientes e potenciais clientes.

"Vamos continuar o nosso trabalho de forma responsável, ética e totalmente compromissada com o dinheiro dos cooperados", avalia Emmanuel Fontes.

O médico Pedro Leopoldino, que é provedor de saúde do Núcleo de Atenção à Saúde da Unimed Teresina, acrescenta que o índice de sinistralidade entre os clientes do plano apresentou uma redução significativa em 2017, o que também contribuiu para gerar resultados positivos para a empresa.



Pedro Leopoldino integra diretoria da Unimed Teresina (Foto: Elias Fontinele / Arquivo O DIA)

Clientes do Maranhão

Uma das estratégias da Unimed Teresina para aumentar ainda mais o número de clientes em 2018 é direcionar as vendas dos planos também para pessoas que vivem em cidades do Maranhão e que vêm com frequência realizar consultas, exames e outros procedimentos médicos nos hospitais da capital. "Se aderirem ao nosso plano, esses maranhenses poderão vir com mais tranquilidade a Teresina. Por isso, esse será um dos nossos focos para este ano que se inicia", observa Pedro Leopoldino.

Cícero Portela