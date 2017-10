Única aposta de R$ 3,50 fatura prêmio de R$ 54,2 milhões da Mega-Sena

ma única aposta no valor de R$ 3,50 feita em uma lotérica de Assis (SP) levou o prêmio de mais de R$ 54,2 milhões da Mega-Sena. As dezenas - 04 - 19 - 27 - 38 - 54 – 57 – foram sorteadas no município de Itapiranga (SC) na noite de quarta-feira (4).

O jogo premiado foi feito em uma lotérica que fica na Vila Xavier, mas com tantas apostas os funcionários nem suspeitam de um ganhador. “O movimento é muito grande, a gente teve muitas apostas nos últimos dias, a gente não consegue lembrar, por mais que tente”, conta a dona da lotérica, Maria Cristina Cardoso.

Pelas estatísticas, a possibilidade de ganhar um prêmio desse é de uma em 50 milhões. E quem fez a aposta não deixou para o último dia, porque quarta-feira foi feriado em Assis, em comemoração ao dia de São Francisco de Assis padroeiro da cidade, e a lotérica responsável pelo jogo estava fechada.



Prêmio passa dos R$ 54,2 milhões e saiu para uma única aposta feita em Assis (Foto: Reprodução / TV TEM )



E será que o santo, homenageado bem na entrada da cidade, deu uma ajudinha, foi sorte mesmo ou só coincidência? “Eu não acredito em sorte, mas se a pessoa jogou e conseguiu, bom para ela. Ela deve estar feliz”, afirma a cabelereira Célia Aparecida da Costa.

Foram apenas seis números que deixaram o ganhador milionário. “Eu iria fazer um check-up, cuidar da saúde e depois a caridade, ajudar quem precisa, uns amigos”, afirma o aposentado José Parizotto.

Em Assis, não se fala em outra coisa e a cidade, que ficou com fama de “pé quente”, atraiu um monte de apostador às lotéricas. O novo milionário ainda é desconhecido, mas já têm algumas suspeitas. “Estão comentando que saiu para os funcionários de um supermercado, mas não dá para saber”, aposta o comerciante Antônio Nogueira Neto.

Até o fim da manhã desta quinta-feira (5), o ganhador ainda não havia sacado o prêmio, segundo a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal.

G1