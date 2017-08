Transgênero é internado em coma após ataque transfóbico no Rio

A Polícia investiga mais um crime de transfobia no Rio. A vítima, identificada pela família pelo nome civil Carla Hestefânia Brandão de Carvalho, transgênero masculino, foi covardemente agredido no início do mês. Conforme mostrou o RJTV, a família só descobriu dias depois. A vítima deu entrada no hospital em estado grave no dia 2 de agosto. Mas a irmã só descobriu o que tinha acontecido quase uma semana depois.

(Foto: Reprodução)

“Ele foi encontrado caído em uma poça de sangue com convulsões devido a um traumatismo craniano. Precisou ser reanimado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Já chegou aqui [no hospital] em coma e foi direcionado a UTI”, contou Helen Santos, irmã da vítima.

Helen contou que o irmão nasceu mulher, mas se reconhece como homem. É um transgênero masculino que já tinha sido vítima de várias outras situações de preconceito e violência pela vizinhança, o que o fez mudar de casa.

“Houve outras agressões. Eram coisas ditas como, por exemplo, ‘seu lugar não é aqui’, ‘você é homem e vai apanhar como homem’... Todos os ataques que eram sofridos ele tentava mudar de local para evitar novos confrontos”, destacou Helen.

A Secretaria Estadual de Direito Humanos recebeu no primeiro trimestre deste ano uma denúncia a cada dois dias de alguém que foi vítima de agressão física ou psicológica por conta da orientação sexual ou de gênero.

Mas estes registros ainda estão longe de representar a realidade. Isso porque o crime de homofobia não é reconhecido por lei, o que dificulta um levantamento das estatísticas e a punição aos agressores.

Até para fazer o boletim de ocorrência da grave agressão sofrida pelo irmão, Helen teve que pedir a ajuda de um advogado. “É uma dificuldade geral que existe para um cidadão registrar qualquer tipo de ocorrência no Rio de Janeiro, em especial qualquer coisa que esteja relacionada à homofobia. Hoje ela [a homofobia] é tipificada como uma lesão corporal qualquer”, disse o advogado Marcel de Freitas Nascimento.

O superintendente do programa Rio sem Homofobia, Fabiano Abreu, reforça a necessidade de mudança na lei. “Hoje o crime de LGBTfobia tem crescido muito, não só no estado do Rio de Janeiro como em todo o Brasil. O que precisa, na realidade, é uma lei que possa realmente criminalizar. Nós estamos avançando um pouco mais porque passaremos a ter, dentro de dois meses, uma delegacia que vai atender todos os crimes de minorias, ditos minorias, né, porque na verdade não são minorias, de intolerância, de LGBTFobia. Então, isso vai ajudar um pouco mais”, disse ,

“Qualquer pessoa que sofra um ataque de gênero, seja ela verbal, ameaças, ou físico, vá denunciar, porque meu irmão não fez isso e os ataques ficaram cada vez mais agressivos. Isso não pode continuar”, enfatizou Helen.

G1