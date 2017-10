O presidente Michel Temer afirmou em vídeo que está "rogando a Deus por dias melhores para todas as famílias do Brasil". O peemedebista gravou uma mensagem a respeito do Jubileu de 300 anos de Nossa Sra. Aparecida, que se comemora nesta quinta (12).

Em meio à tramitação da segunda denúncia na Câmara, o presidente Michel Temer não irá a Aparecida (SP), onde está a imagem da santa encontrada há três séculos em São Paulo.



Foto: Beto Barata/PR



Com a popularidade baixa, gravou, no entanto, vídeo em que se dirige aos fiéis católicos, que são 52% da população brasileira, segundo Datafolha feito no final do mês passado.

"Nessa data tão especial, eu quero deixar o registro do meu respeito e apreço por todos os devotos e devotas da mãe de nosso senhor Jesus Cristo", diz o peemedebista no vídeo de três minutos.