Temer assina decreto que prorroga atuação das Forças Armadas no Rio

O presidente Michel Temer assinou nesta sexta-feira (29) um decreto que prorroga, até 31 de dezembro de 2018, a possibilidade de atuação das Forças Armadas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. Decreto anterior, publicado em julho, previa que essa atuação ocorresse até o fim deste ano.



Ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou a prorrogação do tempo de permanência das Forças Armadas no Rio (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



Jungmann afirma ainda que deve fazer na próxima semana uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e com os ministros Torquato Jardim (Justiça) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional), para definir as ações que devem ser tomadas para o próximo ano no Estado.

A previsão inicial é que o encontro ocorra na quinta-feira (4), em Brasília. "Estaremos estabelecendo os compromissos que tem o governo federal e governo estadual e queremos tornar isso público para acompanhamento", afirmou.

O decreto, chamado de Garantia da Lei e da Ordem, prevê que as Forças Armadas participem de operações de combate ao crime organizado outras ações de reforço na segurança, caso necessário.

Em julho deste ano, foram anunciados 8.500 homens das Forças Armadas, além de 620 da Força Nacional. A medida foi tomada diante da crise e aumento nos índices de violência no Rio.

Folhapress