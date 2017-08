Relatório que recomenda rejeição da denúncia a Temer é lido em plenário

A segunda-secretária da Câmara dos Deputados, Mariana Carvalho (PSDB-RO), leu nesta terça-feira (1º) em plenário o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. A leitura do relatório elaborado pelo deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) durou 28 minutos.

Mariana Carvalho começou a ler o parecer às 14h04. Ela concluiu a leitura às 14h32. O procedimento é uma das etapas exigidas para que o relatório seja incluído na pauta de votações da Casa.

Caberá ao plenário da Câmara, em sessão marcada para esta quarta (2), dar a palavra final sobre autorizar ou não o Supremo Tribunal Federal (STF) a analisar a denúncia da Procuradoria Geral da República contra o presidente pelo crime de corrupção passiva.

A reunião desta terça foi a primeira sessão ordinária depois do recesso parlamentar. Antes do período de folga dos deputados, foram feitas duas tentativas de leitura do documento, mas, com baixa presença de deputados, o procedimento acabou adiado.



Sessão da câmara. Leitura da denúnia contra Temer pela deputada, Mariana Carvalho. Foto: Lula Marques/AGPT



Relatório

Antes de ser analisada em plenário, a denúncia da PGR contra Temer foi discutida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Na CCJ, foi escolhido relator o deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ). O parlamentar recomendou o prosseguimento da denúncia, mas o parecer dele foi rejeitado por 40 votos a 25.

Em seguida, a CCJ aprovou, por 41 votos a 24, um outro relatório, do deputado Paulo Abi-Ackel, recomendando ao plenário a rejeição da denúncia. É este parecer que será votado na sessão desta quarta.

Se pelo menos 342 deputados votarem contra o parecer de Abi-Ackel, ou seja, a favor do prosseguimento do processo, a denúncia seguirá para análise do Supremo Tribunal Federal.

A denúncia da PGR

Com base nas delações de executivos do grupo J&F, que controla a JBS, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Temer ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de corrupção passiva.

Esta é a primeira vez que um presidente da República é denunciado ao STF no exercício do mandato.

Além da condenação, Janot pediu a perda do mandato de Temer, "principalmente por ter agido com violação de seus deveres para com o Estado e a sociedade".

Segundo a defesa, Temer não cometeu crime a acusação do Ministério Público é baseada em suposições. Além disso, o próprio presidente já afirmou avaliar a denúncia da PGR como uma "injustiça que se faz com o Brasil".



Votação

Para a denúncia seguir para análise do Supremo, são necessários os votos de pelo menos 342 dos 513 deputados contra o parecer de Abi-Ackel.

A votação será nominal, com chamada dos deputados ao microfone, assim como foi no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Os parlamentares terão de respoder "sim", "não" ou "abstenção".

O rito da sessão

A sessão desta quarta está prevista para o período da manhã. Embora a sessão possa ser aberta com 51 deputados presentes à Casa, a votação só se iniciará com 342 parlamentares em plenário.

Saiba abaixo o rito previsto para a sessão:

Relator do parecer vencedor na CCJ, Paulo Abi-Ackel, terá até 25 minutos para apresentar o parecer (pela rejeição da denúncia);

Defesa do presidente Michel Temer terá mais 25 minutos para se manifestar sobre a denúncia;

Discussão entre os deputados inscritos. Pelo regimento, um requerimento para encerrar a fase de debates poderá ser votado após dois parlamentares terem falado contra a denúncia e dois, a favor;

Assim que for atingido o quórum de 342 deputados em plenário, terá início a votação.

Se não houver 342 votantes, a sessão será encerrada, com a convocação de outra reunião, para nova tentativa de votação.

