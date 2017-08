Refugiado sírio é atacado em Copacabana: 'Saia do meu país!'

Um refugiado sírio foi vítima de um ataque em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Mohamed Ali, de 33 anos, vende esfirras e outros quitutes árabes e foi agredido verbalmente por causa do ponto de venda. Um vídeo da discussão foi publicado nas redes sociais e viralizou.

Nas imagens é possível ver um homem com dois pedaços de madeira nas mãos gritando: "saia do meu país! Eu sou brasileiro e estou vendo meu país ser invadido por esses homens-bombas que mataram, esquartejaram crianças, adolescentes. São miseráveis". Adiante no vídeo, ele ainda fala: "Essa terra aqui é nossa. Não vai tomar nosso lugar não". Os comerciantes chegam a derrubar a mercadoria de Mohamed no chão, que pergunta o motivo da agressão. Os homens, então, falam novamente para ele sair do Brasil.

Mohamed teve que mudar de lugar após agressões Foto: Reprodução Mohamed está no Brasil há três anos e estava trabalhando na esquina da Av. Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara na sexta-feira, quando tudo aconteceu.



— Eu não entendi muito bem porque ele veio brigar comigo. De repente ele começou a gritar e me pedir para sair. Ele falava muito rápido e não consegui compreender algumas coisas. Outras pessoas que estavam traduzindo para mim. Sei que ele falou que os muçulmanos estavam invadindo o país e falando de homens-bomba. Não esperava que isso pudesse acontecer comigo. Vim para o Brasil porque a guerra me fez vir para cá. Vim com amor, porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muito outras culturas e religiões e as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista, se eu fosse, eu não estaria aqui, estaria lá — disse.

No vídeo, ainda é possível ouvir algumas pessoas defendendo Mohamed. Uma mulher ainda o orientou a deixar o local diante da confusão. Ele, então, retira os pertences.

— Chegaram carros da polícia, da Guarda Municipal. Me falaram para registrar na polícia, mas não quis. Não quero confusão. Quero apenas trabalhar em paz – disse.

No Facebook, diversos internautas pediram desculpas a Mohamed em nome dos brasileiros pelo ocorrido. "Olá, Mohamed Ali, boa noite. Em nome de todos os brasileiros e trabalhadores, peço desculpas pelo que você passou enquanto trabalhava", escreveu uma internauta. "Você é bem vindo no Brasil. Perdoe este sujeito que te atacou, ele não sabe o que faz", disse outro.

Apesar do ocorrido e de ter medo de encontrar o homem que o ofendeu, Mohamed não tem intenção de sair do Rio ou deixar de trabalhar em Copacabana.





– Passei a trabalhar em outro ponto para não encontrá-lo novamente, mas não vou sair daqui. Mudar, trocar de casa...é difícil. Espero apenas que não aconteça novamente. Foi muito triste. Não quero outra briga. Fico com medo. Trabalho sozinho – falou.

O titular da 12ª DP (Copacabana), Gabriel Ferrando, disse ter conhecimento das imagens mas, em casos como o de Mohamed, a atuação da polícia depende de uma manifestação da vítima.

– O ofendido não compareceu para registrar e denunciar o feito. Ameaça e injúria dependem de manifestação de vontade da vítima. Independente disso estamos analisando as imagens para tentar localizar os envolvidos. Estamos diligenciando – disse.

