Uma postagem publicitária da marca Polenguinho homenageando o álbum "The Dark Side of The Moon", do Pink Floyd, causou polêmica na redes sociais por um motivo um tanto quanto inusitado.

Acontece que o arco-íris da capa, que sai originalmente de um prisma, substituído pela imagem do queijo, foi confundido por internautas como alusão à bandeira do movimento LGBT. Alguns chegaram a atacar a empresa pelo suposto posicionamento.

"Até o Polenguinho fazendo ideologias de gênero. Boa empresa põe arco-íris, já está incitando o fato. Menos um produto em meu lar e dos meus familiares", publicou um internauta. "Achei meio duplo sentido", indicou outra.

(Imagem: Reprodução/ Facebook)

Para evitar o mal-entendido, a marca explicou em postagem que tratava-se de uma referência ao clássico disco lançado em 1973, um dos mais vendidos de todos os tempos, com cerca de 43 milhões de cópias no mundo.

"Nossa equipe criativa teve como inspiração a capa do álbum 'The Dark Side of The Moon', da banda Pink Floyd, para 'brincar' com o conceito de fominha, tão utilizado quando o assunto é Polenguinho", publicou a empresa exibindo a imagem da capa original do disco.

"Prezamos pela paz, pelo respeito e pela igualdade em nossa comunidade aqui. Embora não tenhamos feito alusão ao movimento LGBT+, temos máximo respeito pela causa. Contamos com todos que adoram o queijinho mais querido do Brasil desde mil novecentos e bolinha para fomentar uma comunicação afetuosa e fluida por aqui! Obrigado."

Após o caso ganhar repercussão na internet, a maioria dos comentários passou a elogiar a postura da empresa, que preferiu se explicar em vez de apagar o post.

"Vou comprar um Polenguinho pela referência a maior banda, Pink Floyd, mas também pelo arco-íris que também faz referência LGBT, que é assim que prefiro ver", comentou um usuário. "Viva a diversidade", respondeu a rede social da marca, cuja nova campanha coloca os queijos em diversas situações inusitadas.

UOL