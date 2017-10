Parte de camarote desaba durante show de Ivete em Aracaju e deixa feridos

Uma parte da estrutura de um camarote da Odonto Fantasy desabou durante o show de Ivete Sangalo na madrugada deste domingo (8) em Aracaju e deixou dezenas de pessoas feridas. Começou a chover e muitas pessoas subiram no camarote. A aglomeração foi grande, e a parte superior não resistiu e cedeu. O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros. Cerca de 60 pessoas foram atendidas e 26 levadas para dois hospitais. Todos passam bem e foram liberados.

Ivete Sangalo interrompeu o show quando percebeu o tumulto. "Peço calma nesta hora. Vamos colaborar com os bombeiros e descer do camarote gradativamente. Vou aguardar a organização do evento avaliar a situação e decidir se devo continuar o show", comentou a cantora.

Em seguida, os organizadores do evento subiram no palco e acalmaram os 'odontomaníacos'. "A gente pede desculpas. Nós temos responsabilidade e comprometimento com todos vocês aqui. São 20 anos de história da Odonto Fantasy e fazemos tudo com muito carinho. Vamos continuar a festa sim. Agradecemos a compreensão de todos. Pedimos que o público do camarote desça provisoriamente para que possamos fazer um isolamento. Não existem feridos graves. Esse tipo de imprevisto pode acontecer e todas as medidas estão sendo tomadas. Guardem as pulseiras e depois vamos ver o que vamos fazer", disse Gustavo Paixão.

Os feridos foram atendidos no pronto-socorro e cerca de 40 minutos depois o show continuou.

Entre os feridos estava Carlos Barros que sofreu ferimentos leves nas pernas. "Cheguei de Salvador para participar da festa pela primeira vez e estava tudo lindo até que este imprevisto ocorreu. Foi tudo muito rápido e não percebemos como começou; Muita gente começou a subir e todos estavam dançando ao som de Ivete. Foi muito tenso e a gente achou que todo o camarote fosse cair", lamenta.

Cerca de 22 mil pessoas participaram da 20ª edição da Odonto Fantasy que é maior festa a fantasia do Norte-Nordeste. Além de Ivete, se apresentaram Saulo Fernandes, Solange Almeida, Jota Quest, Léo Santana e Cartel de Bali. A festa foi realizada no Sítio Terencio, localizado na Rodovia dos Náufragos, em Aracaju.

