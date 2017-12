Parentes ajudam nas buscas por avião desaparecido com família em MT

Familiares, amigos e voluntários criaram um grupo de busca pela aeronave desaparecida com três pessoas, entre os municípios de Juruena e Juara, a 893 km e 690 km de Cuiabá, respectivamente. O avião está desaparecido desde sábado (9) e é procurado pela Força Aérea Brasileira (FAB) desde domingo (10). As buscas devem entrar no terceiro dia nesta terça-feira (12).

A aeronave, prefixo PU-MMT, modelo Paradise P1, levava o piloto Leandro Ferreira Pascoal, de 28 anos, a mulher dele, Francieli Reseto Pascoal, e o filho do casal, Felipe Pascoal, de 1 ano e 7 meses.

Piloto Leandro Ferreira Pascoal, a mulher e o filho estavam na aeronave que desapareceu entre Juruena e Juara (Foto: Facebook/Reprodução)



O irmão de Leandro, Fábio Ferreira Pascoal, disse ao G1 que a família ainda não foi encontrada, nem fez contato com familiares.

“Estamos em um grupo de 25 a 30 pessoas, entre familiares e moradores que se ofereceram para ajudar, e entramos na mata”, comentou o irmão.

Leandro, a mulher e o filho decolaram do Distrito Nova União, em Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, com destino ao município de Juara. Leandro é pecuarista e visitaria familiares na cidade, onde ficaria por três semanas.

Avião desaparecido em Mato Grosso (Foto: G1 MT)

A Polícia Civil de Juara abriu uma investigação sobre o desaparecimento do piloto, da mulher e da criança. O caso é acompanhado pelo delegado regional de Juara, José Carlos de Almeida Junior.

Conforme a Polícia Civil, alguns amigos, no dia do desaparecimento, fizeram buscas por conta própria usando aeronaves particulares. Os amigos fizeram sobrevoos entre Juruena e Juara, mas o avião não foi localizado.

“As buscas estão sendo feitas na mata. Alguns moradores relataram que viram um avião sobrevoando baixo e retornando”, relatou o irmão de Leandro.

Segundo o irmão do piloto, os pais de Leandro estão abalados com o desaparecimento da família.

Desaparecimento

Leandro fez o último contato às 10h30 no sábado, onde disse que estava sobrevoando Juruena e que estava a 40 minutos de Juara. No contato, ele pediu para que a família os buscasse no aeroporto de Juara.

Os celulares de Leandro e Francieli estão fora da área de cobertura. Conforme a família, Leandro tinha costume de fazer esse trajeto há quatro anos e nunca teve problemas. A aeronave pertence ao piloto.

A FAB fez sobrevoos e tenta localizar a aeronave e a família. Os militares usam a aeronave SC-105 Amazonas e o helicóptero H-1H nas buscas.

G1