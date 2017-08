Padre é filmado beijando garota de 14 anos em igreja de MG

A Polícia Civil de Arceburgo (MG) investiga um padre suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de 14 anos. A investigação teve início após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre um vídeo que circula nas redes sociais com imagens do suposto estupro. O padre foi afastado pela Igreja. Ele não foi encontrado para comentar o caso.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar foi registrado na tarde de quarta-feira (26). A vítima é coroinha na igreja onde o suspeito é pároco. Os abusos teriam começado em março deste ano, segundo relatos da família aos policiais.

A polícia ouviu também a estudante, que a princípio negou os fatos. Pouco tempo depois, a mãe da menina teve conhecimento das imagens e foi até a Polícia Civil, onde a menina teria confirmado os abusos. Segundo relato da vítima à polícia, o primeiro abuso aconteceu após uma celebração ecumênica. Na paróquia, o padre teria tirado a blusa da menina e a beijado.

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o padre em cima da menina, que está sem a parte de cima da roupa, a beijando na boca.

Polícia apura suposto estupro de padre a coroinha de 14 anos em Arceburgo (Foto: Reprodução EPTV)

O vídeo está com a Polícia Civil para análise. A menor e familiares serão ouvidos na tarde desta quinta-feira (27) na delegacia da cidade. Um inquérito foi aberto para investigar o caso.

O Conselho Tutelar também acompanha o caso, mas ainda aguarda o depoimento da menor à polícia para mais informações.

A Diocese de Guaxupé (MG) informou que o padre suspeito do abuso está em um retiro no estado de São Paulo. Em nota oficial, a diocese disse ainda que afastou o sacerdote imediatamente com o intuito de averiguar os possíveis fatos e acontecimentos.



Leia abaixo na íntegra:

Ciente da denúncia apresentada em Arceburgo (MG) contra o clérigo, Monsenhor Enoque Donizetti de Oliveira, a Diocese de Guaxupé, fundamentada e orientada pelo Código de Direito Canônico e pelo recente Magistério Pontifício, procedeu o afastamento imediato do referido sacerdote, com o intuito de averiguar os possíveis fatos e acontecimentos.

O objetivo desta medida cautelosa é contribuir para o bem estar da comunidade local e diocesana.

Iluminada pela força da fé cristã, a Diocese de Guaxupé se compromete com os valores legítimos da Verdade e da Justiça.

Guaxupé, 27 de julho de 2017.

Dom José Lanza Neto

Bispo de Guaxupé

G1