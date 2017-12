Nem Enzo, nem Valentina: confira os nomes de bebês mais comuns em 2017

Engana-se quem pensa que o top 1 dos nomes mais comuns para bebês este ano foram Enzo e Valentina. Mais uma vez, os nomes mais escolhidos pelos novos “papais” em 2017 foram Miguel, para meninos, e Alice, para as meninas. Em 2015 e 2016, ambos já lideravam o ranking.

Ainda para os bebês do sexo feminino, Sophia segue forte no segundo lugar, mas a terceira posição foi ocupada por Helena, e a quarta, por Valentina. Quem caiu duas posições, por sua vez, foi Laura.

Já para os meninos, Arthur, Bernardo e Heitor ocupam, respectivamente, a segunda, a terceira e a quarta posição. Enzo, em alta, é outro estreante no top 10.

O ranking foi elaborado a partir de 362.800 nomes de bebês nascidos ao longo de 2017 e cadastrados no site BabyCenter, que coleta informações sobre a gravidez e o desenvolvimento de crianças.

Segundo a plataforma, a lista deste ano mostra que pais e mães brasileiros estão optando por “nomes simples, curtos e fortes, com um ar internacional, e que a inspiração religiosa segue forte nas tendências da moda em nomes de bebê.”

A lista dos nomes mais populares dos bebês é divulgada anualmente pelo site, que é patrocinado pela Johnson & Johnson’s.

A empresa explica que uniformiza as grafias diferentes para o mesmo nome: assim, quando aparece “Sophia” no ranking, por exemplo, também foram contadas ali todas as outras variações do nome (Sofia, Sophya).

Posição Menina Menino 1 Alice Miguel 2 Sophia Arthur 3 Helena Bernardo 4 Valentina Heitor 5 Laura Davi 6 Isabella Lorenzo 7 Manuela Théo 8 Júlia Pedro 9 Heloísa Gabriel 10 Luiza Enzo

Exame