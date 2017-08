Uma mulher furtou uma televisão de uma loja de eletrodomésticos e esconder o aparelho debaixo de uma saia, na cidade de Presidente Tancredo Neves, no baixo sul da Bahia, de acordo com a Polícia Civil. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram a ação.

Outra mulher, que entrou junto com ela na loja, também é procurada pela polícia por desviar a atenção de um vendedor, enquanto o furto ocorria. As duas fugiram após o crime. O caso foi na sexta-feira (4).

Mulher é flagrada ao furtar TV de loja e esconder em saia na Bahia. (Foto: Reprodução)



O dono da loja, que preferiu não se identificar, disse ao G1 nesta segunda-feira (7) que as mulheres aparentavam ter cerca de 40 e 60 anos. Elas entraram juntas na loja. A que aparentava ser mais velha conversou com um vendedor e pediu informações sobre um ventilador.

Enquanto isso, a mulher que aparentava ser mais nova pegou o aparelho, de 24 polegadas, que estava em uma prateleira, e colocou debaixo da saia. Depois ela saiu andando normalmente. As duas saíram da loja em um carro. O sumiço do aparelho só foi percebido pelo dono da loja depois que elas saíram do estabelecimento.

Mulher é flagrada ao furtar TV de loja e esconder em saia na Bahia. (Foto: Reprodução)



As imagens das câmeras de segurança serão encaminhadas para a perícia, a fim de identificar as suspeitas. De acordo com a polícia, a suspeita é de que a mulher tenha usado uma espécie de "saiote duplo", que pode ter sido usado como compartimento para levar a TV furtada. Até a manhã desta segunda-feira, as mulheres não haviam sido presas.

G1