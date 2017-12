Menino dá presente de Natal para coletores e vídeo viraliza na web

As mãos pequenas acenam para o caminhão que passa na rua, com uma ansiedade típica de criança quando vê aquilo de que gosta.

O motivo da empolgação do pequeno Murillo Moreira, de 1 ano e seis meses, é a chegada do caminhão de lixo, veículo que é a paixão do menino. Ele fez questão de entregar um presente especial de Natal para os coletores de Itu, no interior de São Paulo.

Apaixonado por caminhão de lixo, menino dá presente de Natal para coletores em Itu. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um vídeo feito pela mãe de Murillo, Michelle Moreira, foi publicado na noite de quinta-feira (21) no Facebook e viralizou. Até a publicação desta reportagem, o post contava com mais de 4,8 milhões, mais de 100 mil reações e 170 mil compartilhamentos.

Em entrevista ao G1, Michele conta que Murillo se apaixonou pelos caminhões de lixo desde que ouviu o barulho deles passando na rua pela primeira vez.

Desde então, toda segunda, quarta e sexta-feira, às 18h, ele "bate cartão" na frente da casa onde mora, no bairro Potiguara, para esperar os coletores.

Post da mãe de Murillo viralizou no Facebook (Foto: Michele Moreira/Arquivo Pessoal )



"Eles já conhecem o meu filho e buzinam para chamá-lo. Caso o caminhão passe muito rápido, eles voltam até o Murillo chegar. Ele cumprimenta todo mundo e só entra em casa quando eles dobram a esquina", conta a maquiadora.

No vídeo, Murillo aparece chamando pelos coletores e ansioso para entregar os presentes separados pela mãe. Nas caixas, a família colocou um panetone, além de uma champagne e bombons.

"O Murillo fez questão de entregar os presentes. Para a gente é uma forma de retribuir todo o carinho que eles têm pelo meu filho."

Mãe conta que Murillo é apaixonado por caminhões de lixo (Foto: Michele Moreira/Arquivo Pessoal )

Amor inocente

Após a entrega do presente, Murillo posou para foto com seus amigos e - claro - com o caminhão ao fundo.

Michele diz ainda que não sabe explicar de onde vem o amor de Murillo pelo caminhão e diz que cogitou a ideia de não postar o vídeo por receio da reação das pessoas.

"Ele tem pouco mais de um ano e não tem muita noção do que acontece, mas é lindo ver esse amor tão inocente. Não sei explicar direito, mas fico feliz de vê-lo admirar profissionais que nem sempre tem o valor reconhecido."

G1