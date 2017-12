Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a mais de R$ 6 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (2), em Cardoso Moreira, no RJ. Os números do concurso 1993 foram: 06, 17, 33, 48, 50, 57. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso será de R$ 6,7 milhões.

Confira o rateio:



Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 39 apostas ganhadoras, R$ 42.108,85

Quadra - 4 números acertados - 3.063 apostas ganhadoras, R$ 765,93

Quina

O concurso 4.546 da Quina deste sábado (2) também não teve ganhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 5,7 milhões. Os números sorteados foram: 08, 39, 60, 62, 71.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 61 apostas ganhadoras, R$ 8.568,61

Terno - 3 números acertados - 4.477 apostas ganhadoras, R$ 175,56

Duque - 2 números acertados - 130.141 apostas ganhadoras, R$ 3,32

Timemania

O concurso 1.114 da Timemania realizado neste sábado (2) não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram: 08, 31, 33, 41, 45, 67, 73.

O time do coração foi a XV Piracicaba/SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 32,2 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 76.745,56

5 números acertados - 591 apostas ganhadoras, R$ 927,55

4 números acertados - 11.354 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 113.234 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: XV Piracicaba/SP - 22.313 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla-sena

Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.725 da Dupla Sena realizado neste sábado (2). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 4,6 milhões para o próximo o concurso.

Os números do 1º sorteio foram: 02, 14, 23, 26, 32, 43. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 04, 21, 29, 36, 38, 42.

Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 31 apostas ganhadoras, R$ 2.716,18

Quadra - 4 números acertados - 1.463 apostas ganhadoras, R$ 65,77

Terno - 3 números acertados - 24.658 apostas ganhadoras, R$ 1,95

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 24 apostas ganhadoras, R$ 3.157,56

Quadra - 4 números acertados - 1.242 apostas ganhadoras, R$ 77,48

Terno - 3 números acertados - 22.772 apostas ganhadoras, R$ 2,11

Federal

O concurso 05235 da Federal ocorreu neste sábado (2). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 18846 - R$ 700.000,00

2º bilhete: 18967 - R$ 36.000,00

3º bilhete: 25586 - R$ 30.000,00

4º bilhete: 83574 - R$ 24.700,00

5º bilhete: 17089 - R$ 20.146,00

Folhapress