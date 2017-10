Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 55 milhões na quarta-feira

O concurso 1.973 da Mega-Sena acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (4), será de R$ 55 milhões. Os números sorteados neste sábado (30) em Jundiaí (SP) foram: 01, 12, 16, 17, 52, 60. Pela quina, 110 apostadores ganharam R$ 32.691,06; já a quadra rendeu R$ 704,30 às 7.294 apostas ganhadoras.

Quina

O concurso 4.495 da Quina também acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 6,5 milhões. Os números sorteados neste sábado (30) foram: 05, 17, 25, 64, 66. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 94 apostas ganhadoras, R$ 5.484,51

Terno - 3 números acertados - 8.252 apostas ganhadoras, R$ 93,94

Duque - 2 números acertados - 200.630 apostas ganhadoras, R$ 2,12

Timemania

O concurso 1.089 da Timemania realizado neste sábado (30) acumulou. As dezenas sorteadas foram: 44, 50, 51, 55, 66, 72, 74. O time do coração foi o Vasco da Gama/RJ. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 11 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 44 apostas ganhadoras, R$ 3.436,80

5 números acertados - 334 apostas ganhadoras, R$ 646,78

4 números acertados - 5.749 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 51.593 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Vasco da Gama/RJ - 38.543 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Dupla-sena

O concurso 1.700 da Dupla Sena realizado neste sábado (30) não teve vencedor em seus dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 4,1 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 05, 07, 08, 22, 24, 39. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 17, 18, 25, 30, 33, 47. Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 3.790,81

Quadra - 4 números acertados - 1.074 apostas ganhadoras, R$ 72,60

Terno - 3 números acertados - 20.224 apostas ganhadoras, R$ 1,92

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 20 apostas ganhadoras, R$ 3.070,55

Quadra - 4 números acertados - 1.210 apostas ganhadoras, R$ 64,44

Terno - 3 números acertados - 20.855 apostas ganhadoras, R$ 1,86

Federal

O concurso 05219 da Federal ocorreu neste sábado (30). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:



1º bilhete: 16026 - R$ 700.000,00

2º bilhete: 57560 - 36.000,00

3º bilhete: 46213 - 30.000,00

4º bilhete: 42027 - 24.700,00

5º bilhete: 51551 - 20.146,00

