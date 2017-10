Mais duas crianças morrem após vigia atear fogo em creche em Janaúba

A assessoria de comunicação do Hospital Santa Casa de Montes Claros confirmou, na tarde desta sexta-feira (6), a morte de mais duas crianças, ambas de 4 anos, vítimas do ataque a uma creche ocorrido em Janaúba nesta quinta-feira (5). Elas estavam internadas em estado grave na instituição.

Com a nova atualização, o número de crianças mortas sobe para sete.

Cecília Davina Gonçalves Dias teve a morte confirmada por volta das 13h15; Yasmin Medeiros Salvino às 14h21. A creche em que elas estavam foi incendiada pelo vigia noturno Damião Soares dos Santos, de 50 anos, segundo a polícia. Ele também morreu.

Outra vítima do ataque foi professora Helley Abreu Batista, de 43 anos. Ela teve 90% do corpo queimado e morreu na noite de quinta.

Outras crianças e funcionários da creche ficaram feridos no ataque. Nesta sexta-feira (6), 41 pessoas seguiam internadas em hospitais de Janaúba, Montes Claros e Belo Horizonte, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Entre os feridos que seguem em hospital, 37 são crianças.

Duas funcionárias da creche, que estão em estado grave, foram transferidas de helicóptero de Janaúba para Belo Horizonte na manhã desta sexta.

O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, também recebeu na madrugada mais quatro crianças feridas. Unidade é referência no estado em tratamento de queimaduras.

Vítimas

- Ana Clara Ferreira Silva, 4 anos

- Luiz Davi Carlos Rodrigues, 4 anos

- Juan Pablo Cruz dos Santos, 4 anos

- Juan Miguel Soares Silva, 4 anos

- Renan Nicolas Santos, 4 anos

- Yasmin Medeiros Salvino, 4 anos

- Cecília Davine G. Dias, 4 anos

- Helley Abreu Batista, professora, 43 anos

