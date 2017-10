Madrasta de Isabella Nardoni terá 'saidinha' de Dia das Crianças

Anna Carolina Jatobá, condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pela morte da enteada Isabella Nardoni, foi autorizada a deixar a penitenciária em Tremembé (SP), nesta quarta-feira (11), na saída temporária de Dia das Crianças. Essa será a primeira vez que a detenta deixa a prisão desde a concessão do regime semiaberto.

A informação foi apurada pelo G1 na semana em que a Justiça impôs sigilo ao processo da presa. O pedido foi feito pela defesa de Anna Carolina.

A presidiária é interna da Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 feminina, desde 2008 - a unidade é conhecida por abrigar presas de casos de grande repercussão, como Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais; e Elize Mtsunaga, que matou e esquartejou o marido..

Anna Carolina deve deixar o presídio nesta quarta (11), a partir das 7h, com retorno previsto à unidade até as 17h da próxima segunda-feira (16). Ela deve passar o período com os filhos de 10 e 12 anos, que moram com os pais na capital.

O advogado da presa, Roberto Podval, foi procurado por telefone, mas preferiu não comentar o assunto.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) foi procurada às 16h45 por email e o G1 aguardava retorno até a publicação da reportagem.

Marido

O marido de Anna Carolina Jatobá e pai de Isabella Nardoni, também condenado pela morte da menina, cumpre pena em regime fechado na Penitenciária 2 de Tremembé.

Ele pode pedir progressão de regime em julho de 2019, quando tiver cumprido 2/5 da pena.

Caso Isabella

Em 29 de março de 2008, Isabella foi jogada da janela do apartamento do casal, no sexto andar de um prédio no bairro do Carandiru, na Zona Norte de São Paulo. Os condenados negam o crime. Eles alegam que uma outra pessoa entrou na residência e matou a criança.

A acusação se baseou em provas periciais produzidas pela Polícia Civil. Para o Ministério Público, Anna Jatobá esganou Isabella Nardoni e Alexandre jogou o corpo da filha pela janela. Antes, o casal teria cortado uma tela de proteção do apartamento.

G1