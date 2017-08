Governo adia anúncio de aumento de impostos sobre combustíveis

A poucos minutos do horário esperado para o anúncio do governo de um aumento de impostos, o governo decidiu adiar o comunicado. O anúncio era esperado para o horário do almoço. No final da manhã, o Blog recebeu informação de que o anúncio havia sido adiado para a sexta-feira.

Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira, os dois ministros da equipe econômica, foram chamados ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Michel Temer. Passou-se a especular que o anúncio poderia ser feito ainda nesta quinta-feira, no final do dia.

Pelo que foi acertado até agora, PIS e Cofins que incidem sobre os combustíveis serão elevados para aumentar a arrecadação em R$ 11 bilhões. O martelo só será batido depois do encontro dos ministros com o presidente Temer. Segundo a lei de diretrizes orçamentárias, o governo tem até o dia 22 de julho para apresentar o relatório de despesas e receitas.

O próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na quarta-feira à jornalista Miriam Leitão que o anúncio seria feito nesta quinta-feira. O aumento de PIS e Cofins sobre os combustíveis é considerado a melhor opção para equilibrar as contas públicas, pois pode ser feito por meio de decreto e ter efeito imediato, explicou o ministro.

A decisão de aumentar impostos visa a elevar a arrecadação federal e tentar cumprir a meta fiscal para 2017, fixada em déficit de R$ 139 bilhões.

