Uma foto da estátua do cantor americano Michael Jackson, localizada no Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, com um fuzil, está circulando em redes sociais. A escultura fica no alto da comunidade, numa laje onde o cantor gravou cenas do clipe "They don’t care about us", em 1996. Não há registro de quando foi feita a foto da estátua com o fuzil.



Por meio de nota, a assessoria de imprensa das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) informou que já identificou os responsáveis por fazer a foto e faz uma operação para prendê-los. Eles são do bando de Marco Pollo Lima dos Santos, conhecido como Mãozinha, preso no último dia 27.

Foto da estátua de Michael Jackson com um fuzil circula na web. (Foto: Reprodução)



"A assessoria de imprensa informa que o Setor de Inteligência da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta já identificou os suspeitos - alguns com mandado de prisão em aberto - e está realizando uma ação para prendê-los. Os criminosos fazem parte da quadrilha de Marco Pollo Lima dos Santos, conhecido como Mãozinha, que estava foragido da justiça e foi preso pela UPP no último dia 27. Cabe ressaltar que a foto possivelmente foi tirada no início da manhã — horário onde há maior movimento nas vielas — para evitar confronto com policiais da UPP".

Estátua já foi alvo de vandalismo

Confeccionada em bronze, a estátua foi instalada em junho de 2010, um ano após a morte do ídolo pop. Em abril de 2015, ela foi alvo de vândalos: os óculos escuros foram arrancados. Dias depois, o artista plástico Ique, autor da obra, fez a reposição da peça.

O Morro Dona Marta foi o primeiro a receber uma UPP. Ela foi inaugurada em dezembro de 2008.

Baleado na festa de aniversário

Mãozinha foi baleado durante um confronto entre traficantes e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Santa Marta. Ele estaria comemorando seu aniversário quando houve o tiroteio.

Contra Mãozinha, segundo os agentes da UPP, havia um mandado de prisão havia um mandado de prisão em aberto. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo).

Extra