Fóssil do maior dinossauro do Brasil é retirado de montanha em Uberaba

Mais um fóssil da espécie Uberabatitan ribeiroi, o maior dinossauro já identificado em solo brasileiro, foi encontrado em Uberaba. A ossada foi retirada nesta quarta-feira (13) do alto de uma montanha, às margens da BR-153, por um grupo de geólogos do Museu dos Dinossauros da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).

O Uberabatitan ribeiroi pertence à família do titanossauro, grupo de dinossauros herbívoros. Segundo especialistas, o bicho pode ter passado dos 15 m de comprimento e as camadas de rocha nas quais foi achado têm entre 70 milhões e 65 milhões de anos – o finalzinho da Era dos Dinossauros.

Primeiras descobertas em Uberaba começaram em 2014 (Foto: Luís Adolfo/UFTM)



Gigante geológico



O fóssil com cerca de 1 metro foi localizado na última segunda-feira (11) por cerca de 30 estudantes de geologia da Faculdade do Rio de Janeiro, que faziam um estudo específico na estrutura da montanha. Durante a pesquisa, eles fizeram a descoberta arqueológica.

O geólogo Luiz Carlos Borges Ribeiro foi quem liderou a equipes de escavações do museu. "É quase certo que seja um fêmur atribuído ao que nada mais é que o maior dinossauro brasileiro", explicou. "Seria um indivíduo de porte pequeno, médio. Pelo tamanho do fêmur, que chegaria a 1,05 metro no máximo, um animal de 12 a 13 metros."

Réplica

Os primeiros fósseis do Uberabatitan ribeiroi foram encontrados em 2008 em uma área próxima de Uberaba, por isso o nome é uma homenagem à cidade. Uma réplica de 20 metros de altura da espécie que viveu há 70 milhões de anos na região pode foi montada e pode ser conferida no Museu dos Dinossauros.

"Ajuda a montar o quebra-cabeça não só das formas que viveram no passado geológico, como também ter uma perspectiva de como era a paisagem", observa o geólogo.

G1