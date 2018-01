Fogo destrói galpão com fantasias da escola Acadêmicos do Tucuruvi, em SP

Um incêndio destruiu, na madrugada desta quinta-feira (4), o principal galpão onde são confeccionadas as fantasias da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, na zona norte da capital paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se alastrou rapidamente pelo imóvel de dois andares, localizado na rua Bartolomeu de Torales, na altura do número 200, na Vila Mazzei.

Cerca de 90% de fantasias e adereços produzidos pela escola para o Carnaval deste ano foram destruídos. Quatro pessoas que estavam no galpão conseguiram sair ilesas do local. Elas também recolheram às pressas algumas fantasias e adereços, que foram guardados na garagem de uma casa vizinha ao galpão.

O Corpo de Bombeiros enviou ao local nove equipes para combater as chamas. Por volta das 6h12, o incêndio já havia sido controlado. O prédio foi interditado pela Defesa Civil e uma perícia, que será realizada ainda nesta quinta na estrutura, apontará as causas do incêndio.

Um integrante da escola disse à reportagem que os diretores da agremiação vão se reunir ainda na manhã desta quinta para avaliar os estragos e traçar um plano para recuperar as peças destruídas.

Também em nota divulgada nas redes sociais, a escola informou à comunidade o cancelamento do primeiro ensaio geral do ano, que seria realizado nesta quinta.

A Acadêmicos do Tucuruvi, fundada em 1976, integra o grupo especial das escolas de samba do carnaval paulistano. Neste ano, a escola será a terceira a desfilar na avenida do Anhembi, no dia 9 de fevereiro (sexta-feira), com o enredo "Uma Noite no Museu".

