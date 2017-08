Fãs e personalidades acompanham enterro de Luiz Melodia no Rio

O corpo do cantor e compositor Luiz Melodia foi enterrado na manhã deste sábado, no cemitério do Catumbi, no Centro do Rio. Durante toda a madrugada fãs e personalidades estiveram na quadra da escola de samba Estácio de Sá, onde Melodia foi velado. O músico morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 66 anos, em decorrência de um câncer na medula óssea.

Por volta das 10h15 o corpo chegou com um cortejo, vindo da quadra da Estácio, com músicos cantando algumas das principais canções de Melodia.

— Estou com o coração apertadinho. O Luiz vai fazer muita falta não só como poeta, mas como amigo. — disse Zezé Motta, presente no enterro. — Agradeço o privilégio de ter convivido com ele durante os últimos 40 anos. Nos conhecemos em 1978, quando eu gravei o meu primeiro LP," Dores de amores.

Luiz Melodia lutava contra um câncer. (Foto: Divulgação)

Regina Casé lembrou um programa que gravou com Melodia no Morro do São Carlos, onde o músico nasceu e passou a infância.

— Lembro de um "Central da Periferia" que a gente fez, exatamente no Morro do São Carlos com o Meloda mostrando para todo mundo onde compôs cada música e aquilo me deu uma felicidade enorme de poder falar, poxa, se eu pude contribuir com uma migalhinha para esse legado gigantesco — disse Regina — Eu acho ele um artista enorme. Um compositor, um cantor também, uma voz incrível. Além do que de uma elegância suprema.

No começo de junho, ele havia recebido alta do hospital Quinta D’Or após 3 meses internado. Animado, o cantor planejava voltar aos palcos e estúdios até o fim do ano, mas o câncer voltou e seu estado de saúde se agravou bastante nesta quinta-feira.

