Em 1 ano de mandato, prefeitos cumpriram 18% das promessas de campanha

No primeiro ano de mandato, os prefeitos de todas as capitais do Brasil cumpriram 18% das promessas que fizeram durante a campanha eleitoral de 2016. É o que mostra levantamento do G1 considerando 1.040 compromissos assumidos pelos então candidatos antes de serem eleitos. A relação completa por estado está na página especial "As promessas dos políticos".

Os dados mostram ainda que 20% das promessas foram cumpridas parcialmente - ou seja, ainda há pendências para que o trabalho seja considerado entregue. Já as promessas que ainda não foram cumpridas pelo governo municipal na atual gestão são 58%. Veja no gráfico abaixo:

Em números absolutos, o resultado da avaliação das promessas foi:

Total de promessas: 1.040

Cumpridas: 192

Cumpridas em parte: 207

Não cumpridas: 605

Não avaliadas: 36

Divisão por temas

Em termos percentuais, as promessas envolvendo turismo e direitos humanos e sociais lideram o ranking de promessas não cumpridas.





Enquanto isso, entre os compromissos considerados já cumpridos, aqueles envolvendo a própria administração do município, esportes e economia têm os maiores percentuais.

Veja abaixo a divisão das promessas por tema:

G1