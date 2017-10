Duas pessoas ficam feridas ao tentarem desencalhar baleia por conta própria

Duas pessoas ficaram feridas ao tentarem desencalhar uma baleia da espécie jubarte em Barra Velha, no Litoral Norte catarinense, por conta própria na segunda-feira (16). Segundo o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), eles foram contra o procedimento que estava sendo realizado pela equipe do projeto. Na manhã desta terça-feira (17), o animal continuava encalhado.

A baleia juvenil, que encalhou no fim da manhã de segunda, tem aproximadamente 8 metros e 20 toneladas. Segundo PMP-BS, o animal tem pequenas lesões superficiais e pode estar doente.



Fitas foram colocadas em volta da baleia para trabalho de desencalhe (Foto: PMP-BS/Divulgação)



Feridos

Na tarde de segunda, cerca de 20 pessoas da comunidade tentaram retirar por conta própria o animal e duas delas acabaram se machucando sem gravidade, conforme apurado pela NSC TV. Uma delas teve um corte na cabeça causado por uma das nadadeiras da baleia. Já a cauda da baleia teria ferido a outra pessoa na perna.

“Reforçamos que não participamos desta tentativa realizada pela comunidade, por entendermos que esta ação causa um alto nível de estresse no animal, podendo levá-lo a óbito. Outra questão que deve ser ressaltada é a segurança das pessoas. Este é um animal selvagem e muito pesado. Uma atitude equivocada pode causar grandes danos”, informou por nota o projeto de monitoramento de praias.

"É importante que a população respeite o cordão de isolamento e colabore com os direcionamentos da equipe", reforça a equipe.



Sob orientação da equipe de monitoramento de praias, moradores auxiliaram para tentar desencalhar baleia (Foto: PMP-BS/Divulgação)



Trabalho de desencalhe

No fim da manhã desta terça, como a maré havia subido, um rebocador estava no local para ajudar no desencalhe.

"O Corpo de Bombeiros auxiliou no processo de amarre das fitas, auxiliando no amarre ao animal. A baleia foi arrastada até a cava das dunas, e a fita se soltou, permanecendo o animal num ponto um pouco mais profundo de água, mas ainda não o suficiente para ela voltar para profundidades adequadas e ficar livre", informou o Corpo de Bombeiros.

Pelo menos 20 pessoas do PMP-BS estavam no local, além dos moradores que auxiliavam no trabalho. Integrantes do Instituto Anjos do Mar, Corpo de Bombeiros, Defesa de Civil, Polícia Ambiental e Polícia Militar também estavam no local.

A equipe aguardava o pico de maré. "A baleia precisa estar com pelo menos 2/3 do corpo coberto pela água", informou Jeferson Dick, coordenador da Unidade de Estabilização de Animais Marinhos da Univali.

Conforme os biológos, a maré deve ter a alta no início da tarde. "Possivelmente ela consiga sair, caso o contrário só será tentado novo auxílio ao animal se ele ficar mais encalhado junto a praia, devido ao risco de esmagamento de quem estiver ao redor", dizem os bombeiros.



Baleia está encalhada desde segunda-feira (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Orientação aos banhistas

Segundo o coordenador Jefferson Dick, a área em volta da baleia foi isolada e que os banhistas devem se manter a uma distância segura do mamífero. "Ele está estressado. Se a pessoa for atingida por uma nadadeira, pode levar a morte. Se tentar empurrar, pode ficar presa embaixo dele e se afogar", explicou.

Banhistas que encontrarem animais marinhos em perigo na Bacia de Santos (em Santa Catarina, no Litoral Norte e Norte do estado), podem entrar em contato com o PMP-BS pelo telefone 0800 642 334.

