Deputado pede encerramento da discussão, e oposição entra em obstrução

Depois de o deputado Fausto Pinato (PP-SP), aliado do Planalto, defender encerramento de discussão -o que abre caminho para o início da votação-, Carlos Zarattini, líder do PT, afirmou que sua bancada irá obstruir a sessão por não querer registrar presença.

Zarattini afirma que não houve debate o suficiente e sequer a discussão. O PDT, PSOL e o PC do B também entraram em obstrução.

O PSDB rejeitou o requerimento de Pinato. Neste momento, já votaram pelo encerramento da discussão o bloco do PP, Podemos e PT do B, além do PR, PSD, DEM, PRB, Solidariedade e PPS.



Foto: Antonio Augusto / Câmara dos Deputados



Encerramento

A base de Temer protocolou requerimento de encerramento da discussão sobre a denúncia no plenário da Câmara. Ele ainda não foi posto em votação pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Isso é possível porque o quorum de parlamentares ultrapassou 257 deputados. No momento, há 314 presenças registradas.

Esta é a etapa anterior ao início da votação, mas ela não deve ser iniciada imediatamente. Para votar a denúncia são necessários 342 deputados presentes.

Folhapress