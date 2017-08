Com salário de até R$ 10 mil, TST abre inscrições para concurso

Concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST), tem inscrições abertas. São 52 vagas mais formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior. Os salários vão de R$ 6.736,41 a R$ 10.461,90. As inscrições serão feitas apenas via internet, o participante deve acessar o site www.concursosfcc.com.br , responder o questionário e pagar o boleto.

A taxa de inscrição é de R$ 80 para nível médio, e R$ 120 para superior. O período de requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição é de 10 horas do dia 17/08/2017 às 23h59min do dia 21/08/2017, horário de Brasília.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva que será aplicada dia 19 de novembro de 2017. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prologando até por igual período. A Fundação Carlos Chagas é a responsável pela seleção do concurso.

Confira o edital completo do concurso.



Da redação