Caminhoneiros bloqueiam estrada em protesto durante visita de Temer ao MT

Caminhoneiros bloqueiam desde as 6h desta sexta (11) a BR-163 na altura de Lucas do Rio Verde, interior de Mato Grosso, em protesto contra o presidente Michel Temer, que visita a cidade nesta manhã. A manifestação é contra o aumento de impostos sobre combustíveis e contra o governo do peemedebista. Presidente participou da cerimônia de inauguração da Usina de Etanol de Milho da FS Bioenergia (Foto: Alan Santos/PR)

"É um protesto em repúdio à visita de Temer, por tudo, principalmente, pelo escândalos em que ele está envolvido. Nossa cidade não costuma receber bem corruptos", disse Gilson Baitaca, caminhoneiro e líder da manifestação.

Segundo os manifestantes, o bloqueio já atinge 10 km da estrada nos dois sentidos da via. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, são 4 km de paralisação e ainda não houve desobstrução pela Polícia Rodoviária Federal porque apenas caminhoneiros estão sendo impedidos de passar.

As manifestações na região produtora de soja e milho começaram no dia 1º de agosto e se intensificaram nesta sexta (11).

Temer participa agora do lançamento de uma colheita de algodão e em seguida inaugura uma usina de biodiesel à base de milho. A última vez em que um presidente da República esteve na região foi em 2014, quando a presidente Dilma Rousseff participou do lançamento da safra de soja.

FolhapressDaniel Carvalho