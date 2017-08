Brasil ultrapassa Alemanha e volta a liderar ranking da Fifa

Mesmo sem entrar em campo, a seleção brasileira ultrapassou a Alemanha e voltou a liderar o ranking de equipes da Fifa, anunciou a entidade nesta quinta-feira (10). A equipe de Tite se beneficiou com o desconto de pontos dos europeus por critérios técnicos da Fifa, onde os resultados mais antigos vão perdendo o peso. Já a Argentina se manteve na terceira colocação.

A surpresa da lista veio na quarta posição da Suíça e na quinta para a seleção da Polônia. Com isso, Portugal despencou para a sexta colocação. Fecham o top 10 as seleções do Chile, Colômbia, Bélgica e França.

Já a Itália de Giampiero Ventura, que renovou seu contrato até 2020 nesta quarta-feira (9), manteve a 12ª colocação logo atrás da Espanha. As duas equipes fazem um jogo decisivo no próximo dia 2 de setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Quem perder o confronto direto terá como destino quase certo uma repescagem para a competição e quem ganhar tem vaga "praticamente" garantida para o Mundial de Rússia.

