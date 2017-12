Bombeiro queria explodir viatura roubada no Congresso Nacional

Peritos da Polícia Civil encontraram duas latas de cerveja no caminhão de bombeiros furtado no Distrito Federal na madrugada deste domingo (3) por um militar da corporação. O homem, identificado como Fábricio Marcos de Araújo, estava à paisana quando retirou sem autorização o veículo do quartel, em Ceilândia, e dirigiu até o Congresso Nacional – quase 30 quilômetros.

A motivação do crime não foi revelada. Em ocorrência registrada no Corpo de Bombeiros após prendê-lo, uma testemunha afirmou que o sargento disse em áudio em rede social ter "intenção de explodir a viatura no prédio do Congresso Nacional". A defesa dele disse que vai aguardar mais dados para se pronunciar.

Ocorrência registrada no Corpo de Bombeiros do DF contra militar que furtou caminhão da corporação (Foto: Reprodução)



"O militar se mostrava muito indignado com a situação do país em geral e bastante perturbado emocionalmente. O militar não se encontrava em suas plenas faculdades mentais, mas com o decorrer do tempo demonstrou que aparentemente estava ciente de suas atitudes."

A testemunha também afirmou que o homem estava com "forte odor etílico". Araújo passou por audiência de custódia ainda neste domingo, e a Justiça decidiu mantê-lo detido. A prisão dele foi convertida em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado.

O advogado dele, Rodrigo Veiga, disse acreditar que terrorismo, religião e política não seriam as motivações para a ação do militar, mas não soube apontar qual seria a razão. O segundo sargento deve passar por nova avaliação psiquiátrica.



O homem é réu primário e tem bons antecedentes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele não tem histórico negativo na corporação. Araújo, que tem pelo menos dez anos na corporação e é segundo sargento, está no Núcleo de Custódia do Corpo de Bombeiros.

Trajeto feito por bombeiro que furtou caminhão da corporação no DF e dirigiu na direção do Congresso Nacional (Foto: Alexandre Mauro/G1)



Perseguição

O segundo sargento do Corpo de Bombeiros Fabrício Marcos de Araújo, de 44 anos, saiu do 8º Grupamento de Bombeiro Militar (Ceilândia) por volta de 1h deste domingo (3). Ele não estava de serviço e, por isso, estava à paisana. O homem não tinha autorização para retirar o caminhão do local.

Bombeiro que roubou caminhão e seguiu em direção ao Congresso ficará preso

O veículo é um ABT 108 – abreviação de auto-bomba-tanque, modelo que leva 3.750 litros de água e 250 litros de espuma, destinado a combater incêndios em locais com risco de choque elétrico. Araújo partiu do quartel, na Avenida Hélio Prates, divisa com Taguatinga, rumo à Estrutural.

G1