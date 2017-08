Barrado 5 vezes em porta giratória, homem entra em banco só de cueca

Barrado cinco vezes na porta giratória de uma agência bancária, o motorista Juzi Avelino da Rosa, de 52 anos, entrou no estabelecimento só de cueca nessa quarta-feira (10). Ele contou que resolveu tirar a roupa porque todas as tentativas anteriores de entrar no banco, que fica na Rua Comandante Costa, no Centro de Cuiabá, tinham sido frustradas.

Cliente tirou toda a roupa para entrar em agência bancária (Foto: Juzi Avelino da Rosa/ Arquivo pessoal)



Ele contou que, na primeira vez, a porta detectora de metais travou e, em seguida, na segunda tentativa, retirou os aparelhos eletrônicos, chaves e objetos metálicos, mas não deu certo. Juzi contou que usava bermuda, camiseta regata e sandálias.

Ele insistiu algumas vezes e, nessas tentativas, segundo o cliente, os vigilantes da agência riram dele. "Por causa disso, até pensei que se trava de uma sacanagem deles", contou.

Revoltado, na sexta tentativa, ele resolveu tirar a roupa, já que não estava com mais nada. Ele tirou a bermuda, a camiseta e a sandália, ficando apenas de cueca. Sem roupas, ele enfim passou pela porta giratória e, dentro da agência, se vestiu novamente.

Ele é correntista no banco há mais de 20 anos e disse ter se sentido constrangido com a situação.

"Me senti muito constrangido. Cada vez que tentava passar e não conseguia, se formava uma fila atrás de mim. Além disso, as pessoas acham que a gente tem alguma coisa, arma e tal", declarou.

Juzi disse que depois que ele passou outras pessoas passaram pela porta com objetos metálicos. "Um policial passou com uma arma e outras pessoas passaram com correntes", afirmou.

G1