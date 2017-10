Barack Obama faz palestras no Brasil com as presenças de Huck e Taís Araujo

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama fez uma palestra durante o Fórum Cidadão Global, realizado pelo jornal Valor Econômico em parceria com o Santander/AAdvantage, na manhã desta quinta-feira (05), em São Paulo.

Além de Obama, o evento teve os palestrantes Martin Wolf, editor e principal comentarista econômico do Financial Times, e Robert Salomon, professor da Stern School of Business da New York University. José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, e Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil, também participaram do evento.



Frederic Kachar, diretor executivo da Divisão de Publicação do Grupo Globo, e Barack Obama. Foto: Ricardo Cardoso/Divulgação



"O presidente Obama é um dos principais defensores do papel do cidadão global do século 21 para superar nossos maiores desafios sociais”, explica Frederic Kachar, Diretor de Mídia Impressa do Grupo Globo, que conduziu a entrevista com Obama. "Temos a honra de receber o presidente Obama no Brasil, pela primeira vez desde que deixou o cargo, para compartilhar sua perspectiva e ideias únicas entre os principais líderes do nosso país."

Um time de famosos formado pelo apresentador Pedro Bial, a jornalista Maria Júlia Coutinho, o jornalista Rodrigo Bocardi, o apresentador Luciano Huck e a atriz Taís Araújo marcou presença na palestra de Obama. "Quem caiu da cama cedo pra ver @barackobama falar???", vibrou Taís em post feito no Instagram.



Taís Araújo, Rachel Maia e Maju. Foto: Reprodução



