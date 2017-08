Aposta de R$ 3,50 é a ganhadora de R$ 107,9 milhões da Mega-Sena

Uma aposta de R$ 3,50 feita na Lotérica Cruzeiro da Sorte, na Vila Cruzeiro, Zona Norte do Rio, acertou sozinha as seis dezenas sorteadas do concurso realizado no último sábado. O sortudo, receberá da Caixa Econômica Federal o prêmio de R$ 107,9 milhões. Se o dinheiro for aplicado na Poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 600 mil por mês.

Esse foi o maior prêmio pago este ano pela Loteria. As dezenas sorteadas foram 09, 26, 29, 42, 43 e 45. Além do prêmio principal, a Mega-Sena pagará a cada um dos 237 apostadores que acertaram cinco das seis dezenas o valor de R$ 37.495,41. Outras 16.988 apostas acertaram quatro números, destes cada bilhete receberá R$ 747,28.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (2). O concurso 1.954 será realizado às 20h (horário de Brasília) e a previsão de prêmio é de R$ 3 milhões. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Extra