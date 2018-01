Ao pagar indenização por injúria racial, idoso xinga vigilante de novo

Um vigilante de São José do Rio Preto (SP) registrou boletim de ocorrência por injúria racial após ter sido chamado de “macaco” por um idoso de 61 anos nesta quarta-feira (3). A vítima estava no banco para receber uma indenização do homem, que já havia o insultado anteriormente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o vigilante afirma que foi xingado pelo idoso em outubro do ano passado. O caso foi para o fórum e o juiz estipulou que o acusado pagasse R$ 2 mil em 13 parcelas de R$ 150.

Ao chegar ao banco para depositar o valor, o idoso teria ofendido novamente a vítima, dizendo para a caixa do banco: “Eu tenho problemas com esse vigilante, e da próxima vez que eu vim aqui vou trazer um cacho de banana pra esse macaco, pois negro é uma raça desgraçada”, conforme consta no registro policial.

Segundo a polícia, a vítima ouviu o insulto e resolveu registrar um novo boletim de ocorrência. A polícia diz que o vigilante tem seis meses para dar continuidade à denúncia.

G1