Veterinário recebe título de Cidadão Piauiense

A Assembleia legislativa realiza Sessão Solene dia 22 de agosto para entrega do título de Cidadão Piauiense ao médico veterinário Rômulo José Vieira, natural da cidade de São Lourenço da Mata, Pernambuco. A proposta é do deputado Wilson Brandão (PSB).

O homenageado é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (1975). Fez Medicina Veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais (1981) e doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1995). Realizou estágio no Departamento de Ciência Animal da Universidade de Nebraska-Lincoln nos Estados Unidos.

O veterinário é professor - associado doutor da Universidade Federal do Piauí, aposentado. Atualmente é professor e orientador do Doutorado em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia – RENORBIO.

Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Fisiopatologia da Reprodução Animal, com atuação em reprodução, caprino, bovino, pesquisa, fisiopatologia e biotecnologia da reprodução.

Rômulo José Vieira chegou ao Piauí em 1977. na condição de convidado da AGROVETE, com a missão de introduzir a tecnologia de inseminação artificial em bovinos no Piauí.

Em 1978 ingressou na Universidade Federal do Piauí, onde assumiu a disciplina de Fisiopatologia da reprodução e inseminação artificial, Anatomia e Fisiologia Animal, Anatomia dos Animais Domésticos.

AGRONEGÓCIO – Participou da primeira gestão (1978) do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí na condição de vice – presidente. Em 2001 foi membro do Comitê Gestor do Grupo Executivo para o Agronegócio da Apicultura.

Publicou mais de 30 trabalhos em revistas nacionais internacionais, livros: 17 artigos em jornais, mais de 150 artigos em congressos nacionais e internacionais.

Emerson Brandão





Emerson Brandão - Edição: Katya D'Angelles